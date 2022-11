Auto con incentivi/ I migliori modelli da valutare per l’acquisto

Comprare delle auto con gli incentivi statali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, potrebbe essere un’ottima soluzione per guidare un veicolo con basso impatto ambientale, ma soprattutto per poter usufruire di un nuovo mezzo a quattro ruote, acquistandolo con una forte agevolazione economica.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia, ha parlato in tempi antecedenti, di un obiettivo specifico da raggiungere. Obiettivo che si quantifica in un numero, da poter raggiungere se si circolasse con mezzi meno inquinanti e a basse emissioni ambientali.

Auto con incentivi: la lista dei migliori modelli da comprare

È possibile acquistare delle auto specifiche con incentivi interessanti. Nello specifico, l’agevolazione di cui parliamo è l’ecobonus, che prevede la compravendita di una macchina non inquinante, e con determinate emissioni ambientali.

Rientrano nell’incentivo, quelle automobili non inquinanti o elettriche, che possono esser “rifornite”, tramite collegamento alle colonnine elettriche. Ecco una lista, di veicoli che crediamo siano i migliori in circolazione se comprati fino a 7.500€ di incentivi.

Le migliori auto M1 ed Euro 6

Rientrano in questa classifica, tutti quei mezzi Euro 6, categoria M1, nuovi di fabbrica, e che appartengono alla fascia 0-20 g/km CO2 di emissioni ambientali.

Fiat 500; Renault Zoe; Smart EQ Fortwo; Hyundai Kona; Dacia Spring.

Le migliori auto M1, Euro 6 [plug-in]

Rientrano in questa classifica, tutti quei mezzi Euro 6, categoria 21–60 g/km CO2 (plug–in), nuovi di fabbrica, e che appartengono alla fascia 0-20 g/km CO2 di emissioni ambientali.

Ford Kuga; Jeep Compass 4xe; Renault Captur; Mini Countryman; Mercedes Gla.

Per coloro interessanti all’ecobonus e al conseguente acquisto di auto con incentivi statali, è possibile consultare il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale (risalente e poi rivisto, del mese di agosto 2022), contenente tutte le informazioni necessarie.

I potenziali beneficiari potranno utilizzare 7.500€ di contributi, prevedendo la rottamazione, oppure 6 mila euro senza rottamazione. In alternativa, si potrà godere di meno contributi ma acquistare un mezzo plug-in.











