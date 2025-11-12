La Commissione Ue pensa a dietrofront importante sul Green Deal: la deroga al divieto dei motori termici al 2040 dovuta a 3 motivi sostanziali

LA (POSSIBILE) DEROGA DEI DIVIETI SUI MOTORI ENDOTERMICI DI ALTRI 5 ANNI

Se è vero che il diavolo sta nei dettagli, è altrettanto veritiero che dietro a macro decisioni come il divieto dei motori endotermici in Europa entro il 2035 possono celarsi elementi positivi in grado di modificare a fondo uno scenario che col Green Deal sembrava sostanzialmente compromesso per l’intero settore automotive. Secondo fondi dirette di “Milano Finanza” a Bruxelles, entro il prossimo 10 dicembre la Commissione Europea potrebbe presentare un nuovo pacchetto sulle auto tra cui emerge l’idea di rinviare almeno al 2040 i target sull’elettrico.

Agricoltori, accordo UE sulla Pac (al ribasso)/ Coldiretti: “Von der Leyen prende in giro, trattori pronti”

Tradotto, il divieto di produzione di auto con motori termici (benzina, diesel e gasolio) potrebbe derogare dal 2035 attuale al 2040: un cambio di passo del genere necessiterà quasi certamente di un passaggio complesso in Parlamento Europeo, anche perché vorrebbe dire “azzoppare” il Green Deal europeo, dunque difficile che possa esserci giù un provvedimento diretto nel pacchetto atteso entro fine 2025. È però l’indirizzo intrapreso dagli Stati membri assieme al settore Automotive che inizia a prender corpo dopo le forti polemiche sollevate negli scorsi anni da sigle, lavoratori e cittadini europei.

"Von der Leyen vuole creare intelligence europea"/ Paura in Ue: a rischio controllo di informazioni segrete

Un equilibrio politico modificato, con il Centrodestra del Governo Meloni in Italia a far da capofila ai Paesi contrari ai divieti dl Green Deal, assieme alla pressione di industria e settore auto in netta crisi, avrebbe convinto Von der Leyen a modificare in parte le proprie convinzioni pro-green. Con la Germania, ex locomotiva d’Europa, in crisi specie per l’inversione di tendenza del settore auto, i guai all’orizzonte potrebbero moltiplicarsi se realmente tra 10 anni si dovesse interrompere qualsivoglia produzione endotermica (che prenderebbe tra l’altro anche veicoli ibridi o con biocarburanti di nuova generazione).

Lavrov contro UE: “uso asset russi per Kiev? Rapina e inganno”/ “Incontrerò Rubio: non cediamo terre annesse”

LA SPINTA DELL’ITALIA E LA SOFFERENZA DEL SETTORE AUTOMOTIVE: COSA STAREBBE CONVINCENDO LA COMMISSIONE UE AD UN DIETROFRONT

Se da un lato la frenata nella domanda sull’elettrico “suggerisce” di ritardare e di molto l’utilizzo dei 100% motori non endotermici, dall’altro le varie ricadute sulla filiera automotive fa ben capire la crisi generale di un settore che dà vita ad un “indotto” generale da svariati miliardi di euro ogni anno. L’Italia appunto è da tempo che prova a suggellare il dietrofront sui limiti al 2035, e anche la recente approvazione di una maggiore flessibilità sul piano Green Deal Europeo vede il nostro Paese come capofila della revisione generale dei limiti e dei divieti.

Sono ancora le fonti di MF in Commissione a sottolineare come la spinta del Governo Meloni abbia permesso prima di ampliare l’utilizzo di carburanti avanzati e non elettrici, poi di convincere anche molti altri asset europei a imbracciare la strada delle auto ibride di nuova generazione, impedendo il limite fissato al 2035. Il tutto poi si aggiunge ad un costo ancora non sostenibile dalla fasce medio-basse della popolazione europea per le auto elettriche di massima diffusione.

Non saranno spiccate multe nei prossimi anni ai costruttori in quanto l’elettrico, alla prova dei fatti nella realtà di oggi dell’Unione, viene venduto ancora molto poco e per questo non si può ancora derogare ai tanti limiti imposti dal Green Deal: sigle automotive, Commissione Europea e Stati membri, la convergenza di derogare tutto, almeno, al 2040 sembra procedere, anche se a livello politico occorrerà convincere la componente Verdi e socialisti in maggioranza Ursula.

Il PPE sembra essere convinto dalle tesi di Conservatori e Patrioti che così, con queste regole del Green Deal Europeo, non si può procedere oltre sul fronte auto (e non solo): si attende il pacchetto del 10 dicembre per capire se tale “indirizzo” verrà già intrapreso o se il cambio di passo annunciato su Von der Leyen sarà rimasto ancora una volta “carta straccia”.