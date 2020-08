Auto contro furgone a Salerno, un morto/ Incidente a Sala Consilina: anche 3 feriti

Lunedì 3 agosto 2020 inaugura una nuova settimana, che si è aperta nel peggiore dei modi a causa di un violento e drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna in provincia di Salerno, con particolare riferimento alla frazione Trinità di Sala Consilina. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma di certo l’impatto sull’asfalto campano tra l’automobile e il furgone non è stato di lieve entità, come si evince dal tragico bilancio dell’accaduto: il ragazzo alla guida dell’auto, un 40enne, non ce l’ha fatta ed è deceduto, mentre le altre persone coinvolte nella carambola, due ragazze di Buonabitacolo e il conducente dell’altro mezzo, un uomo di Sassano, sono tutte ferite (due di loro in gravi condizioni) e sono state trasferite all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

INCIDENTE SALA CONSILINA: INTERVENUTE 4 AMBULANZE

La notizia dell’incidente di Sala Consilina ha rapidamente fatto il giro del web, anche e soprattutto (purtroppo) per il grave bilancio che la caratterizza. La Peugeot guidata dalla vittima è andata completamente distrutta e anche il furgone ha riportato seri danni. Sul posto, riferiscono alcune fonti giornalistiche del territorio, sono intervenute addirittura quattro ambulanze del 118, il Nucleo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, oltre agli agenti della locale sottosezione di polizia stradale e al medico legale, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo al volante della macchina.



