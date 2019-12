AUTO CONTRO PLATANO/ Incidente stradale a Scorzè: un morto e un ferito grave

Un nuovo incidente stradale mortale, in una giornata come quella di oggi, domenica 29 dicembre 2019, contrassegnata e funestata da tragici impatti che hanno procurato un pesante bilancio di morti e feriti, si è verificato questa mattina a Scorzè, comune facente parte della città metropolitana di Venezia. Protagonista una Golf GTi schiantatasi contro un platano in via Tito Speri, intorno alle ore 11 di oggi. Secondo le informazioni riportate da “Il Gazzettino”, a perdere la vita è stato l’uomo che occupava il posto del passeggero. Da quel che si apprende, la vittima era un 45enne di Martellago, centro poco distante da Scorzè. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha portato la macchina a centrare in pieno il platano situato al bordo della carreggiata e che ha di fatto spezzato in due la vettura.

AUTO CONTRO PLATANO: UN MORTO

Da quest’ultimo elemento, e cioè dal fatto che la Golf finita contro il platano risulti spezzata a metà, è facile intuire che l’automobile stesse viaggiando ad una velocità molto sostenuta su via Tito Speri. Possibile dunque che l’alta andatura abbia fatto perdere al conducente il controllo della vettura, che, dopo aver sbandato, ha interrotto la sua tragica corsa contro l’albero a bordo strada. A proposito delle condizioni del conducente, come riferisce sempre Il Gazzettino, pare che l’uomo, di cui non sono state rese note per il momento le generalità, sia grave. A trasportarlo in ospedale sono stati i sanitari del 118, giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Sul luogo dell’incidente stradale anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e i vigili del fuoco. Il traffico procede a rilento.

