AUTO CONTRO TAVOLI RISTORANTE PIAZZA DELLE COPPELLE/ Roma, 3 feriti: anche un bambino

Un’auto impazzita piomba in retromarcia contro i tavolini di un ristorante in Piazza delle Coppelle, a Roma, provocando tre feriti, tra cui un bambino. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto ieri sera, nel centro storico della Capitale, con i passanti che hanno dato l’allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i quali hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto stabilito dagli inquirenti, il conducente della macchina – sotto choc dopo l’impatto – avrebbe perso il controllo della vettura mentre faceva retromarcia; l’automobile, dunque, sarebbe andata a sbattere contro i tavolini e le sedie collocate all’esterno del locale ad alta velocità.

AUTO CONTRO TAVOLI RISTORANTE PIAZZA DELLE COPPELLE A ROMA

Sono tre le persone rimaste ferite in Piazza delle Coppelle e che hanno avuto bisogno di cure mediche. Tra queste, come detto, anche un bambino. Il piccolo, soccorso dall’ambulanza, è stato trasferito in codice giallo presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù ma fortunatamente non è in grave condizioni. A raccontare l’accaduto in Piazza delle Coppelle è stata Barbara Carfagna, la giornalista Rai che aveva un appuntamento proprio al ristorante coinvolto nell’incidente. Queste le sue parole su Facebook, con tanto di foto a corredo del post pubblicato sui social per lo sgomento dei fan: “Piazza delle Coppelle. Pieno centro a Roma. Questo era il mio tavolo. Un auto in retromarcia velocissima è piombata sul ristorante. Sembra un attentato ma non lo è. Tre feriti tra cui un bambino. Chi mi aspettava, sportivo, salvo per miracolo. Io ho sbagliato strada ed ero in ritardo. Questa la mia sedia”.



