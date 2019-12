Auto contro treno su Milano-Venezia/ Circolazione convogli in tilt, disagi e ritardi

Un incidente stradale ha mandato in tilt la linea ferroviaria Milano-Venezia. Come riferito dai principali quotidiani online in queste ultime ore, un’automobile è stata colpita da un convoglio in corsa in provincia di Brescia. L’episodio è avvenuto precisamente presso il passaggio a livello di Rezzato, e la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Alla guida del mezzo vi era un ragazzo di origini moldave di 21 anni, che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita, ma che risulta essere in stato di shock per l’accaduto. Non è ben chiaro cosa sia successo, visto che l’auto sarebbe passata con il passaggio a livello alzato, di conseguenza qualcosa deve essere andato storto. La cosa certa, in attesa di maggiore chiarezza sull’accaduto, è che il traffico ferroviario ha subito delle pesanti ripercussioni, bloccando temporaneamente la circolazione sulla tratta interessata per permettere agli agenti della Polizia Ferroviaria di effettuare tutti i rilievi del caso.

AUTO CONTRO TRENO SU MILANO-VENEZIA: I TRENI COINVOLTI

Come riferisce l’edizione online de Il Gazzettino, i treni coinvolti sono stati una decina, di cui uno cancellato mentre altri tre parzialmente cancellati. Alle ore 8:45, come ha fatto sapere Trenitalia, la circolazione è ricominciata e sta tornando via-via alla normalità. “Il traffico è in graduale ripresa – il comunicato dell’azienda – in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale”. Per consultare l’elenco dei coinvolgi coinvolti vi consigliamo di consultare il sito di Trenitalia a questo indirizzo. Per quanto riguarda invece l’unico treno cancellato si tratta dell’EN 221 Paris Gare De Lyon (19:15) – Venezia Santa Lucia (9:25). I tre treni parzialmente cancellati sono invece l’FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:40) – Milano Centrale (8:12): limitato a Verona Porta Nuova (6:50); l’FR 9703/9704 Milano Centrale (6:45) – Udine (10:56): orgine da Verona Porta Nuova (8:00), e infine, l’R 2709 Brescia (6:31) – Venezia Santa Lucia (8:50): origine da Rezzato (6:37).

