Auto contro un Suv del corteo presidenziale in Usa: Biden illeso/ “È stato un incidente”

Paura negli Usa dove un’auto si è scontrata con un Suv vicino alla colonna di auto tra cui quella con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie, la first lady Jill Biden. A riportarlo è la Reuters che cita un testimone oculare dell’incidente avvenuto in Delaware, dove si trova la sede della campagna per la rielezione. Il presidente e la moglie non hanno riportato conseguenze nell’incidente. A causare il tamponamento è stata una berlina color grigio metallizzato: l’auto si è schiantata su uno dei suv della colonna presidenziale, che era in mezzo alle corsie, a un incrocio. La vettura era ferma per chiudere un tratto di strada.

L’incidente è avvenuto a Wilmington, città del Delaware, sotto una fitta pioggia. I Biden, come spiegato dal testimone oculare, si trovavano poco distanti: i coniugi sono stati poi visti salire sull’auto presidenziale e allontanarsi, scortati dai suv con a bordo gli uomini dell’intelligence. Molte persone presenti hanno iniziato a scattare foto della scena mentre la coppia si è allontanata a bordo dell’auto.

Auto contro suv corteo presidenziale Usa

Come sottolinea ancora Repubblica, i giornalisti del pool si erano radunati sul marciapiede fuori dagli uffici della campagna elettorale. Qui erano presenti il presidente Biden e la First Lady, che avevano appena cenato con lo staff. Dopo le domande dei giornalisti, si è sentito lo schianto. Come ricostruito da Reuters, una berlina che si è schiantata contro un Suv del corteo presidenziale fermo a un incrocio a circa 40 metri dal capo degli Stati Uniti.

Il personale di sicurezza è intervenuto immediatamente e ha portato di corsa Biden in un’auto presidenziale: è stato poi allontanato dall’edificio nel centro di Wilmington. Gli agenti della sicurezza sono entrati in azione accerchiando l’auto color argento con targa del Delaware. La vettura che si è schiantata contro il corteo di Biden è stata così tenuta sotto controllo: gli agenti hanno puntato le armi contro l’autista, che ha alzato le mani. L’area è stata messa in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

