Auto e green, pressing di Giorgia Meloni su Ursula von der Leyen: chiesto un intervento immediato per salvare l'automotive europeo

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nei giorni scorsi un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare la stessa sul tema del green e dell’auto. Una “lunga giornata” – la definisce il quotidiano Il Giornale – descrivendo il lavoro del premier a Bruxelles, che si è concentrato in particolare su tre temi caldi: la semplificazione, la competitività e la transizione climatica.

Sondaggi politici 2025, la media/ Campo largo a -3% dal Governo ma ‘diviso’: balzo Meloni, crollo M5s al 12%

Attraverso una nota ufficiale di Palazzo Chigi è stato fatto sapere che Meloni ha ribadito alla von der Leyen la necessità di introdurre dei provvedimenti urgenti a sostegno dell’industria dell’auto, nonché di quelle ad alto consumo energetico. Due temi caldissimi, a cominciare da quello riguardante i motori, in cui l’Italia ha trovato un forte alleato nella Germania (alleanza ribadita dalla Meloni alla numero uno della CE). Anche il cancelliere Scholz è infatti convinto, come la collega nostrana, che l’Ue dovrebbe rivedere il ban di benzina e diesel dal 2035 e, in generale, le strategie green pensate per il settore auto.

Economist promuove “modello Meloni’ sui migranti/ Più visti per assunzioni: Italia premia immigrazione legale

AUTO, MELONI CHIEDE LO STOP ALLE “DERIVE GREEN”

Meloni sarebbe tornata da Bruxelles con un “via libera alla cosiddetta neutralità tecnologica con riferimento specifico alle auto” – scrive ancora Il Giornale – aggiungendo che tale posizione sarebbe supportata anche dalla Francia, nonostante Parigi (così come Madrid) sia in realtà più propensa all’auto elettrica.

L’Italia è stata invece sempre molto critica su questo punto e, in generale, su quella che la Meloni definisce “deriva green”, una serie di iniziative ambientaliste che hanno rallentato di molto l’economia europea, con il rischio di un vero e proprio colpo del ko. Rispetto a qualche anno fa, però, oggi l’Italia non è più sola, visto che anche Belgio, Austria, la sopracitata Germania e altri Stati membri chiedono flessibilità rispetto al target delle emissioni previsto per il 2040, ritenuto troppo stringente.

Sondaggi politici 2025/ Sinistra attacca Meloni, gli elettori no: FdI 30%, Cdx stabile. Stallo Pd, M5s a-10%

AUTO E GREEN, ANCHE LA VON DER LEYEN FA MEA CULPA

E anche la von der Leyen sembrerebbe oggi riflettere maggiormente sulle politiche green, un “mea culpa” che è stato scandito con le parole: “Le nostre politiche hanno permesso alla Cina di emergere”. Ecco perché la presidente della Commissione europea è pronta a ridiscutere il ban di benzina e diesel già entro la fine di quest’anno e non, come previsto, nel 2026. I leader europei chiedono una revisione del regolamento, anche se al momento non è ben chiaro in che direzione si possa andare. La cosa certa è che sono molte le case automobilistiche che stanno attraversando una profonda crisi, a cominciare da Porsche, i cui modelli elettrici non riescono a fare breccia nel cuore degli automobilisti, e che ha così deciso di cambiare rotta.

Cambio di rotta anche per Stellantis, che, dopo l’addio di Tavares a dicembre dell’anno scorso, sembra ora maggiormente orientata sugli ibridi. Ecco perché per Meloni – come detto sopra – servono provvedimenti urgenti, una presa di posizione condivisa anche dal leader dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, secondo cui “l’industria europea dell’auto potrebbe essere travolta: in Italia sono a rischio 70 mila posti di lavoro”. La sensazione è che von der Leyen si trovi fra due fuochi: fra chi chiede una revisione del 2035 e chi, invece, si dice convinto che l’elettrico e il Green Deal siano la strada da seguire. Vedremo quale scelta verrà presa.