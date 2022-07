Auto elettrica Lidl/ L’offerta a rate da 222 euro: la dotazione di serie

Da ora in poi sarà disponibile l’auto elettrica nei supermercati Lidl? Quando si dice “Alla Lidl trovi di tutto” non è detto per scherzare e da questo momento in poi questa affermazione sembra essere ancora più reale.

Grazie all’offerta micro car elettrica, una vettura cinese Elaris Finn, si può ottenere andando sul potale online sul sito della Lidl che a sua volta reindirizza nella pagina dedicata. Entriamo nello specifico di questa nuova partenership tra l’azienda cinese e la Lidl.

Samsung Galaxy A eliminata la quarta fotocamera/ Come cambiano quattro modelli

La nuova offera micro car elettrica con Lidl: i dettagli

Quindi, come accennato sopra, grazie alla nuova collaborazione, è possibile ottenere l’auto elettrica con Lidl. L’auto sarà quasi sicuramente omologata che raffigurerebbe come il nostro quadriciclo. Il costo avrà un canone mensile di €269,00, ma per i fedeli della Lidl viene diminuito fino ad arrivare a €222,00 mensili.

The Last of Us Parte 1 remake/ Nuove immagini, video e dettagli: tutti i leak

Quindi con una cifra così bassa si potrà usufruire di una macchina equipaggiata che regala al cliente tutte le comodità.

Di serie monta infatti (nel canone mensile):

S ensori di parcheggio sul lato posteriore ;

; R egolazione in modo automatico della velocità ;

; Sistema di navigazione;

Vivavoce con Bluetooth;

Sistema di chiusura con telecomando;

Alza cristalli elettrici;

Cabina di pilotaggio automatico;

Fari con luci a LED;

Telecamera di backup;

Accesso senza chiave, il cosiddetto keyless;

Android Auto e Apple CarPlay;



Interni con tessuto in semipelle;

Radio DAB.

Inoltre, compresi nel canone mensile sono inclusi:

Fifa 23 svelato: data d'uscita e pre order/ Video, ci saranno i campionati femminili

Manutenzione ordinaria;

Assicurazione;

Pneumatici;

Consegna gratuita;

Tutto quello di cui sarà necessario fare sarà scegliere uno dei punti partner sul territorio oppure il cliente potrà decidere di farsela mandare a domicilio con un costo di €249,00 in più.

Il motore dell’auto elettrica Lidl ha una potenza di 48 CV, batteria da 32 kWh fino a 300 chilometri di autonomia e raggiunge i 115 km/h. Per essere un auto così piccola e a un prezzo simile, possiamo assolutamente dire che sia un’offerta molto vantaggiosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA