Auto elettrica “ripararla costa di più”/ Carrozzieri “+30% rispetto a motori benzina”

Riparare l’auto elettrica costerà di più rispetto agli interventi effettuati sui mezzi tradizionali, secondo quanto emerge da un recente rapporto pubblicato dall’associazione delle carrozzerie italiane, la Federcarrozzieri, i prezzi potrebbero aumentare dal 30 al 45% in più. Questo perchè secondo l’analisi effettuata dai professionisti del settore, sebbene alcune riparazioni potrebbero essere fatte con minore impiego di ore di manodopera, le aziende dovranno adeguarsi a garantire maggiori procedure di sicurezza imposte dalla legge, di conseguenza dovranno formare gli operatori ed avere almeno un addetto in possesso del patentino Pes-Pav, ripartendo poi i costi di gestione dell’intero processo sui clienti automobilisti.

Come spiegato dal presidente Davide Galli all’Ansa “Le carrozzerie dovranno aggiornarsi, e per evitare un esponenziale aumento dei prezzi, e soprattutto salvaguardare l’incolumità degli utenti, chiediamo al governo di intervenire per tutelare la categoria ed evitare il fenomeno dell’abusivismo o attività improvvisate “low cost” che potrebbero penalizzare tutti con rischiose conseguenze“.

Riparazione auto elettrica, automobilisti pagheranno fino al 30% in più

Per la riparazione delle auto elettriche, i carrozzieri, come si evidenzia nel documento, dovranno essere in possesso del patentino conseguito dopo apposito corso a pagamento utile a formare personale “Pes”: persone esperte e “Pev”, persone avvertite. Tecnici che saranno abilitati ad effettuare gli interventi per tutelare la sicurezza delle vetture e degli automobilisti. Ma questo non sarà l’unico fattore che farà aumentare il prezzo finale, come sottolinea il quotidiano Libero, ci saranno una srie di altri obblighi che faranno lievitare i costi per i clienti.

E cioè, principalmente il fatto che questi mezzi sono dotati di sensori all’avanguardia e componenti elettronici che attualmente non sono considerati “comuni” come quelli che si trovano nella fabbricazione delle vetture tradizionali a benzina, e che ad ogni riparazione dovranno essere o sostituiti o ricalibrati. Quindi anche l’aggiornamento dei software nelle officine influirà notevolmente sulle tariffe, già elevate anche per quanto riguarda le assicurazioni. Unica nota positiva potrebbe però essere rappresentata dal fatto che l’auto elettrica non raggiunge velocità molto elevate, dunque i danni, specialmente quelli esterni, prodotti in seguito ad incidente potrebbero essere in futuro sempre meno gravi.











