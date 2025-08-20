Auto elettriche 2025 con vendita da record in Europa. Ma quali sono stati i motivi di questo trend in forte crescita?

Nel 2025 il Guardian ha stimato un incremento record della flotta di auto elettriche richieste e distribuite nell’Europa Occidentale. Una accelerazione che non si è limitata nella zona in questione ma si è espansa anche nell’UE meridionale.

Il nostro Bel Paese – secondo le stime Eurostat – si colloca al 27° posto rispetto alla commercializzazione delle vetture ecologiche (specialmente le quattro ruote a batteria).

SCENARIO AUTO/ "Il settore rischia, non per i dazi Usa o le elettriche cinesi ma per gli errori dell'Ue"

Record di auto elettriche nel 2025 dopo mesi di stallo

Dopo un bel po’ di mesi di stallo, nel 2025 c’è stato un rapido incremento della vendita di auto elettriche, la cui stima è stata quantificata in 600.000 veicoli. Rispetto all’anno scorso, Eurostat ha confermato dunque un’impennata inaspettata e significativa.

INDUSTRIA & GREEN DEAL/ Dall'auto alla chimica, l'Ue si è messa in un cul-de-sac

L’Ufficio Statistico europeo ha elaborato una nuova ricerca, stimando un’altra potenziale crescita fino a settembre, superando così le unità vendute attualmente (600K). I motivi di questo andamento sono molteplici, tra cui l’arrivo della nuova targa nel Regno Unito, che spingerà gli automobilisti a comprare mezzi ecologici.

Non mancano poi gli incentivi per comprare auto elettriche in Italia, un’iniziativa che mira a commercializzare più flotte a basso inquinamento ambientale.

Nuovi modelli più apprezzati

Il The Guardian annuncia una notizia che fa gola anche agli automobilisti dal ceto medio: starebbero arrivando dei modelli di auto elettriche con batterie meno costose (ricordiamo la sfida della Cina con la batteria con un ciclo trentennale) e dal costo d’acquisto più basso.

SPY FINANZA/ I segnali di una crisi che va oltre le follie green

Ad aver dato conferma è stato Matthias Schmidt, analista ed esperto del settore, che si è reso felice di assistere ad un listino più basso e maggiormente accessibile ad un’ampia platea di guidatori.

Il settore automobilistico dell’elettrico è spaccato in due, da un lato il successo della società BYD (di proprietà cinese) che va in voga anche in Italia, dall’altro i veicoli Stellantis (che detiene la proprietà di Renault e Citroën) che sta introducendo mezzi sempre meno costosi.

Infine, la testata giornalistica inglese ha riferito che il successo delle auto elettriche in Europa sta nascendo anche grazie all’aumento delle colonnine elettriche, la cui diffusione alleggerisce l’ansia di far restare a piedi gli automobilisti.