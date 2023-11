Auto elettriche, Biden sotto attacco in Usa/ “Domanda ko, concessionarie in perdita, costi sui contribuenti”

Il piano di Biden per le auto elettriche rischia di rivelarsi un boomerang. I concessionari stanno lottando per vendere questi veicoli, la cui produzione è stata aumentata nel tentativo di porre fine all’uso di combustibili fossili. Nel frattempo, il governo e i servizi pubblici hanno spostato i costi sui contribuenti tramite miliardi di dollari in sussidi. Stando a quanto riportato da Washington Times, da uno studio è emerso che i contribuenti rischiano la somma sbalorditiva di 50mila dollari per ogni vendita di veicoli elettrici, ovvero 22 miliardi di dollari all’anno. Ciò esclude un credito d’imposta di 7.500 dollari recentemente esteso per alcuni acquisti di veicoli elettrici. Anche se sono stati investiti miliardi di dollari nel settore, le vendite di veicoli elettrici si sono raffreddate da agosto. I concessionari di auto affermano che i clienti cercano veicoli ibridi o auto a benzina, perché in media sono meno costosi e esenti dalle famigerate sfide legate alla ricarica dei veicoli elettrici, soprattutto nei viaggi più lunghi.

Infatti, se le auto elettriche in Usa rappresentavano il 7,8% delle vendite di auto in agosto, un livello record, in ottobre sono scesi per tre mesi consecutivi al 7,2%. L’arretrato di veicoli elettrici invenduti ha una spiegazione semplice, ha affermato Brent Bennett, direttore politico della Texas Public Policy Foundation, che ha prodotto il rapporto sui sussidi per i veicoli elettrici. «Non è che ci sia qualcosa di sbagliato nei veicoli elettrici e nella tecnologia. Sono i sussidi e questo regime normativo che stanno costringendo che ciò accada molto più velocemente di quanto i consumatori lo vogliano, e molto più velocemente di quanto le case automobilistiche siano in grado di realizzarlo».

AUTO ELETTRICHE USA, VENDITE IN CALO E SALASSO PER I CONTRIBUENTI

«Abbiamo sicuramente assistito a un rallentamento delle vendite, in particolare dei veicoli elettrici», ha dichiarato al Washington Times Scott Kunes, direttore operativo di Kunes Auto e RV Group, che vende auto di fabbricazione americana e Nissan e Mitsubishi presso concessionari nel Midwest. Inoltre, ha aggiunto che i concessionari sono stati ingiustamente accusati di non vendere più auto elettriche. «C’è un costo gigantesco per le infrastrutture di cui ci viene chiesto di sostenere l’onere, e semplicemente non abbiamo visto la domanda di veicoli elettrici. Quando si inizia a inserirne di più nei nostri lotti e si aggiungono i nostri investimenti nelle infrastrutture, il ritorno sull’investimento è semplicemente terribile. E ci viene imposto dai produttori», ha aggiunto. Le case automobilistiche non hanno avuto altra scelta se non quella di produrre più veicoli elettrici.

Gli Stati stanno lavorando per aumentare le vendite di veicoli elettrici a spese dei contribuenti. La Texas Public Policy Foundation ha calcolato che molti stati forniscono crediti d’imposta e altri incentivi che ammontano a quasi 1.500 dollari per auto elettrica venduta negli Stati Uniti nel 2021, ovvero quasi 1 miliardo di dollari. Infatti, Will Hild, direttore esecutivo della Consumer’s Research, ha spiegato al Washington Times che «i consumatori pagano anche per i veicoli elettrici tramite le bollette. Le aziende energetiche riducono i costi di costruzione di stazioni di ricarica rapida o di elettrificazione di impianti di batterie per veicoli elettrici ad alta intensità energetica».

CASE AUTOMOBILISTICHE FRENANO PRODUZIONE AUTO ELETTRICHE

Ora le case automobilistiche, incapaci di spostare le scorte nei concessionari, stanno frenando la produzione di auto elettriche a causa del calo della domanda dei consumatori. Ford, General Motors e Honda, ad esempio, hanno annunciato l’intenzione di rallentare la produzione di auto elettriche, mentre il principale produttore di veicoli elettrici Tesla ha tagliato i prezzi. A settembre, Ford ha sospeso la costruzione di una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Marshall, nel Michigan, nonostante 1,8 miliardi di dollari in sovvenzioni statali e altri incentivi. Stando a quanto riportato da Washington Times, i concessionari automobilistici possiedono più di 114mila auto elettriche. L’aumento dei tassi di interesse rende l’inventario di 5,7 miliardi di dollari più costoso. Ora la NADA sta esercitando pressioni sull’amministrazione Biden affinché modifichi lo standard di emissione proposto, altrimenti i consumatori potrebbero decidere di tenere le loro vecchie auto, meno efficienti nei consumi, anziché acquistare quelle elettriche.











