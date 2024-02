Auto elettriche, flop in Germania a gennaio 2024: -54,9%/ Stop a incentivi e green in forte calo

In Germania si è verificato un vero e proprio crollo per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche, nel corso del mese di gennaio 2024. Tutta colpa del fatto che Berlino abbia deciso di eliminare nell’ultimo periodo del 2023 i bonus che incentivavano appunto l’acquisto delle vettura con la batteria. E così che nel corso del primo mese del nuovo anno, la vendita delle auto elettriche in Germania è decresciuta del 54,9 per cento su base annua, e nel contempo anche le ibride plug-in, le famose ibride con la spina, hanno registrato un calo rispetto a gennaio 2023 del 19,6 per cento.

Porsche volta le spalle ai tedeschi?/ L'impianto di batterie non sarà più costruito in Germania

Il mercato ha visto i tedeschi tornare ad acquistare in massa le vetture a combustione interna e così che le auto a benzina sono cresciute del 9,1 per cento, ma ancora di più quelle a gasolio, +9,5 per cento rispetto a gennaio 2023. In generale, il mercato ha registrato un calo dell’11,7 per cento rispetto a dicembre 2023 e secondo quanto raccontano gli esperti, così come specificato da Motorisumotori, l’eliminazione dei bonus dello Stato non sarebbe l’unico motivo legato al calo delle immatricolazioni.

SCENARIO UE/ Bruxelles e la difficile strada per conciliare ambiente e crescita

AUTO ELETTRICHE, FLOP IN GERMANIA A GENNAIO 2024: -54,9%. NEL 2024 IL MERCATO TEDESCO DECRESCERÀ

Il settore automotive europeo sta vivendo senza dubbio un momento delicato, da una parte per via della rivoluzione elettrica, e dall’altra, correlata sempre alla questione green, dall’avvento delle auto di produzione cinese, che stanno invadendo il Vecchio Continente, a cominciare dai cinesi di BYD, senza dimenticarsi di MG, glorioso marchio inglese ma da anni di proprietà del gigante asiatico.

Secondo l’associazione automobilistica tedesca VDA, il mercato globale delle auto crescerà del 2 per cento nel 2024 raggiungendo i 77,4 milioni, ma la Reuters si dice convinta che il mercato tedesco nello stesso anno diminuirà dell’1 per cento, con vendite a meno 25% rispetto al periodo pre pandemia, in particolare quelle delle elettriche, che registreranno un -9% nonostante la produzione dovrebbe aumentare del 19%.

Scooter e moto 125 cc su autostrade e tangenziali: c'è il primo sì/ Cereghini: “Così meno traffico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA