Auto elettriche Germania: “Stop a sussidi per nuovi acquisti”/ “Non ci sono i soldi”

Auto elettriche, la Germania decide di smettere di erogare sussidi destinati ai nuovi acquisti. Con la crisi di bilancio, non ci sono abbastanza soldi per questo tipo di finanziamenti. Il Ministero dell’Economia ha annunciato che a partire dal 17 dicembre e domande per i nuovi bonus non saranno più accettati, la stampa locale ha però sottolineato come questa mossa, anche se necessaria per far quadrare i conti pubblici, potrebbe mettere in crisi sia i consumatori che il settore dell’industria automobilistica, che sta già cercando di superare una crisi economica dovuta all’adeguamento alla transizione ecologica, e alla leadership della Cina nella produzione di questi veicoli a prezzi molto competitivi.

Lo stesso portavoce del Ministero ha ha comunque dovuto ammettere in una dichiarazione pubblica che: “La situazione è spiacevole, e sarà una grossa delusione per tutti i cittadini che speravano di comprare un’auto elettrica con le agevolazioni, ma purtroppo, non c’è più denaro per poter prendere in considerazione le nuove richieste del bonus“.

Germania: “Stop a nuovi bonus per acquisto auto elettriche, non c’è più denaro”

La Germania dice stop ai sussidi e bonus destinati all’acquisto di nuove auto elettriche. Un’agevolazione che sembrava necessaria per affrontare la transizione energetica, ma per la quale, non ci sono abbastanza fondi. Per questo motivo il Ministero ha annunciato di non poter accogliere più le domande dei cittadini. Una situazione spiacevole che molti analisti hanno già commentato negativamente, perchè potrebbe avere pesanti conseguenze su tutta l’industria automobilistica, visto che le aziende contavano molto sui finanziamenti pubblici per ridurre il monopolio cinese e incrementare le vendite.

Ferdinand Dudenhoeffer, esperto del centro di ricerche sull’automobile, ha affermato al quotidiano svizzero RSI, che la decisione porterà conseguenze drammatiche. Ed anche il quotidiano tedesco Handelsblatt ha criticato fortemente la mossa del governo sottolineando come l’obiettivo green della Germania, di arrivare al 2030 mettendo in circolazione almeno 15 milioni di auto elettriche, se prima era considerato irrealistico ora è diventato del tutto illusorio.











