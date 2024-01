Auto elettriche, il mercato dell’usato è un flop/ 0.5% di quota in Italia: le green si svalutano troppo

Come sta andando l’auto elettrica sul mercato dell’usato? L’offerta è interessante ma come sottolinea Repubblica la domanda sembrerebbe non essere all’altezza. Il mercato delle “seconda mano” sta continuando a crescere anno dopo anno, ma non quello delle elettriche, che registrano un segno meno.

Stando agli ultimi dati ufficiali UNRAE nei primi dieci mesi del 2023 la quota è stata solo dello 0,5 per cento, in calo di 0.1 punti percentuali rispetto alla stesso periodo del 2022. Un dato che va in contrasto con i prezzi delle green sull’usato, che sono molto convenienti. Secondo CarVertical, infatti, le vetture a batteria in vendita in Italia con 5 anni di età hanno un prezzo pari al 50 per cento in meno rispetto al listino delle nuove.

AUTO ELETTRICA, IL MERCATO DELL’USATO È UN FLOP: IL CONFRONTO CON LE TERMICHE

Si tratta di un valore residuo del 53,9 per cento contro il 76,4 per cento delle benzina, il 63 per cento delle ibride e il 62,8 per cento delle diesel. Si tratta di un trend quindi non molto promettente e che spinge i rivenditori, come aggiunge Repubblica, a concedere sulle auto elettriche degli sconti maggiori rispetto alle loro pari a benzina e diesel, di modo da stimolarne l’acquisto.

Secondo AutoScout24 e Auto-i-Dat, comunque, il trend starebbe comunque cambiando negli ultimi mesi, con i valori residui delle cosiddette e-car che starebbero avvicinandosi a quelli di benzina e diesel, quindi con una perdita di valore più contenuta. Secondo lo studio, analizzando auto di Tesla, Volkswagen, Smart, Fiat, Nissan, Renault, Hyundai e Skoda, dopo quatto anni di utilizzato il prezzo di rivendita delle auto elettriche è molto simile a quello di un mezzo a combustione interna.

AUTO ELETTRICA, IL MERCATO DELL’USATO È UN FLOP: SEGNALI NEGATIVI ANCHE DA USA E UK

La Tesla Model 3 ma anche la Model S sono state quelle più performanti, con un residuo del 47 per cento rispetto al nuovo, mentre gli altri marchi hanno registrato un valore compreso fra il 40 e il 43 per cento. In ogni caso il trend del basso valore delle green non è solamente italiano, visto che la Reuters ha citato Recurrent, startup di monitoraggio delle batterie per auto elettriche, secondo cui negli Stati Uniti i prezzi dei veicoli elettrici sono scesi del 32 per cento rispetto all’anno precedente, contro un calo del 7 per cento invece per i modelli a benzina.

AutoTrader, soffermandosi invece sul mercato del Regno Unito, parla di un 23 per cento in meno per le green contro il 4 per cento dei modelli a combustione. Secondo gli analisti tale distorsione dovrebbe terminare solo quando il mercato delle auto elettriche avrà raggiunto una quota adeguata e nel contempo emergeranno dei metodi affidabili per certificare lo stato di salute della batteria dei veicoli. Ricordiamo che oltre al mercato dell’usato, anche quello del nuovo in Italia non decolla e nel 2023 ha registrato una quota pari a solo il 4,2 per cento, fra i dati peggiori d’Europa.

