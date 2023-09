Auto elettriche, il riciclaggio delle batterie è un dilemma/ “Ad oggi non c’è un piano preciso”

Con la diffusione massiccia delle auto elettriche diventa sempre più pregnante il tema del riciclo delle materie prime che compongono le batterie dei veicoli green. Tenendo conto del fatto che molto probabilmente quando gli EV diverranno veramente mainstream sarà complicato trovare i materiali necessari per realizzare le batterie, aziende di tutto il mondo stanno investendo miliardi di dollari nella capacità di riciclaggio. “Tutti sono preoccupati su come faremo a creare le batterie di cui abbiamo bisogno”, spiega Andreas Breiter, che gestisce il Center for Future di McKinsey Mobilità in Nord America, al Financial Times, “Ma tra 10 anni o giù di lì, la domanda sarà, cosa ce ne faremo di tutte queste batterie una volta che avranno terminato il loro ciclo di vita”.

Al momento non vi è un vero e proprio processo di riciclaggio chiaro delle batterie delle auto elettriche, e l’incertezza sta gravando sul prezzo dei materiali, sulle tecnologia e sulle case automobilistiche, e quindi sullo sviluppo del settore e la fattibilità dei modelli di business. “C’è un senso di disordine nell’industria perché nessuno ha mai vissuto attraverso tutto questo prima”, ha detto Simon Linge, amministratore delegato del produttore e riciclatore di materiali per batterie Lithium Australia. A complicare la situazione il fatto che le auto elettriche sono nate per avere un basso impatto sull’ambiente, di conseguenza anche il processo di riciclaggio dovrà essere assolutamente green.

AUTO ELETTRICHE, IL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE: “SONO IN SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE MA…”

Secondo l’international Energy Agency, entro la fine del decennio circoleranno 350 milioni di veicoli: “Consideriamo gli scarti di produzione come il driver numero uno per il volume di riciclaggio questo decennio”, ha detto Tim Johnston, presidente di Li-Cycle, riciclatore sostenuto dal gruppo di materie prime Glencore.

“Il prossimo passo sarà quello delle batterie a fine vita – aggiunge e conclude – Breiter – stanno nascendo nuove tecnologie che sono in fase di sviluppo e potrebbero rappresentare la svolta in qualsiasi momento. Non sappiamo cosa riciclaremo in futuro, non sappiamo quali tecniche utilizzeremo, non sappiamo come si evolveranno le normative e non sappiamo come funzionerà il mercato dei materiali. Queste sono le cose ciò determineranno la fattibilità commerciale del modello di riciclaggio”.

