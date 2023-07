Auto elettriche, in Ue solo 1.5% del parco circolante/ La rivoluzione green stenta a decollare

Il quotidiano La Verità ha dedicato spazio stamane alla questione delle auto elettriche, analizzando i dati di vendite delle vetture green, alla luce del recente sorpasso in Europa sui diesel. Secondo quanto si legge sul giornale, in realtà non sarebbe tutto così rose e fiori, e lo dicono i numeri. La Verità scrive infatti che le auto a batterie elettrica e le ibride plug-in rappresentano solo l’1.5% del parco vetture circolanti in Ue, di conseguenza poco più di un’auto su 100 rispetto a quelle in circolazione sono rispettose dell’ambiente.

La percentuale, sottolinea ancora il giornale, si abbassa ulteriormente se si prendono in considerazione solo le elettriche pure, e a riguardo emerge come, salvo Norvegia e Islanda, a quota 16.2 e 4.6 per cento, nell’Unione Europea sono solo tre le nazioni hanno una quota di auto elettriche superiore del 2 per cento, leggasi Danimarca, Svezia e Olanda. Prendendo in considerazione tutto il parco auto europeo, più della metà, precisamente il 51%, è alimentata a benzina, mentre il 41.9 per cento a gasolio, e lo 0.8 per cento ad elettrico con uno 0.7 plug-in. Meglio le ibride e le Gpl, rispettivamente a quota 2.3 e 2.5 per cento. In Italia le auto elettriche circolanti a giugno 2023 sono meno di 200mila su un parco vetture totale superiore ai 40 milioni, e l’incremento in un anno è stato del 31 per cento, tenendo conto che nel 2022 a giugno erano 32.684 le vetture green.

AUTO ELETTRICHE, IN UE STENTANO A DIFFONDERSI E FIAT “RISPOLVERA” IL DIESEL

La Verità sottolinea come “gli automobilisti italiani non ne vogliono ancora sapere”, e lo conferma il fatto che a giugno le vetture maggiormente immatricolate sono state quelle a benzina, circa il 30 per cento, che sommate al diesel fanno quasi il 50 per cento del totale.

Secondo La Verità si tratta quindi di un’Europa che non sta andando verso il green e tale situazione che evidenzia come i tempi per la transizione, fissati nel 2035, si stiano rivelando superiori a quanto previsto dalla stessa Ue. Riprova ne è il fatto che Fiat abbia deciso di reintrodurre le motorizzazioni diesel per la Fiat 500X e la Tipo, modelli che vanno per la maggiore dalle parti dell’azienda torinese.

