Grande novità per quel che riguarda le stazioni di ricarica delle auto elettriche a Milano. La società Electrip Global ha deciso di aprire la più grande stazione di ricarica sia del Sud Europa che di tutta Italia. La sede nello specifico si trova ad Assago.

La stazione è stata predisposta per la ricarica ultra veloce, incentivando l’uso e la circolazione di una flotta più green. La società Electrip Global, guidata da Nicola De Sanctis, manager genovese, ha capitalizzato 2 milioni di euro nell’intero progetto.

Auto elettriche a Milano: uno sguardo al nuovo impianto

Le auto elettriche a Milano godranno di uno sprint in più grazie alla maxi stazione di ricarica più grande del Sud Europa e dell’intero territorio italiano. Lo stabilimento è da record, il manager De Sanctis ha spiegato che ci saranno 16 colonnine di ricarica da 400 kW di potenza.

I dettagli tecnici lasciano senza parole, potranno essere ricaricate fino a 32 veicoli elettrici contemporaneamente, garantendo fino a 1.500 automobili per ciascuna giornata (soddisfando gran parte della domanda).

Le stazioni di ricarica sono così potenti che un’auto in soli quindici minuti potrà percorrere fino a 300 km di autonomia.

Una posizione strategica

Secondo il manager della società anche la posizione in cui è stata installata la stazione sarebbe strategica e intelligente. Lo stabilimento si trova a Milanofiori Nord, Assago. Una zona ricca di punti commerciali, e con un accesso diretto all’autostrada (molto ben collegata alle principali città del Nord Italia).

Rispetto all’Europa l’Italia è ancora indietro. Fermo restando il mercato delle elettriche in standby, i problemi nel nostro Bel Paese sono parecchi, tra cui la mancanza di abbondanti colonnine elettriche contrariamente a quelle presenti in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi.

Anche il punto di vista di Apostolos Tzitzikostas, commissario europeo ai Trasporti, è piuttosto chiaro. Secondo lui manca un numero adeguato di infrastrutture per ricaricare le auto elettriche, e questo sarebbe uno dei motivi più significatici che disincentiverebbe il mercato.