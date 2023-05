Auto elettriche, più buche sull’asfalto/ “Peso maggiore, danneggeranno le strade”

L’aumento dei veicoli elettrici pesanti potrebbe portare a più buche sulle strade residenziali, come sottolineato dall’ente dell’industria dell’asfalto. L’Asphalt Industry Alliance (AIA), che rappresenta il maggior gestore di strade pubbliche in Inghilterra ha affermato che con l’aumentare del numero di veicoli pesanti, potrebbe esserci un maggiore declino delle superfici su strade non classificate, comprese le strade residenziali.

Il commento dell’AIA arriva dopo che sono state sollevate, da parte degli automobilisti, preoccupazioni sulla capacità delle infrastrutture stradali esistenti di resistere all’aumento dei veicoli elettrici. Infatti questi possono pesare fino a un terzo in più rispetto ai loro equivalenti a benzina e diesel: oltretutto, il governo stima che in futuro ci saranno più auto sulle strade. Al The Telegraph, Rick Green, presidente dell’AIA, ha affermato di non prevedere alcun problema sulle autostrade e sulle strade principali, ma potrebbero esserci problemi sulle strade secondarie.

“L’impatto potrebbe essere maggiore”

Rick Green, presidente dell’AIA, Asphalt Industry Alliance, ha spiegato al The Telegraph: “Le strade principali sono già progettate per far fronte al peso degli assi dei mezzi pesanti, quindi non prevediamo che le auto elettriche più pesanti avranno un impatto sulle superfici stradali. Sulle strade non classificate – il tipo di strade su cui vive la maggior parte di noi e che costituiscono la maggior parte della rete stradale locale in termini di chilometraggio – l’impatto potrebbe essere maggiore“.

Infatti, “Le strade non classificate non sarebbero state progettate per accogliere i mezzi pesanti, quindi le auto elettriche più pesanti potrebbero esacerbare le debolezze esistenti, accelerando così il declino”. Le strade non classificate nel Regno Unito rappresentano il 60%: sono in gran parte strade rurali e strade pubbliche minori, come strade residenziali. L’Inghilterra inoltre vedrà crescere il numero di auto elettriche nei prossimi anni, secondo le stime del governo. Queste hanno un peso maggiore rispetto alle auto a benzina o diesel per via delle loro batterie. Il paese sta già affrontando una crisi a causa delle buche: secondo l’AIA costerebbe 12,6 miliardi di sterline riparare le buche su tutte le strade locali dell’Inghilterra.

