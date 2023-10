“Auto elettriche più costose per produzione, vendita e manutenzione”/ Studio Usa “Non convengono”

Un nuovo studio getta pesanti ombre sui veri costi delle auto elettriche, anche a livello di alimentazione e manutenzione. Il think tank Texas Public Policy Foundation ha pubblicato, infatti, un nuovo studio, approfondito e unico nel suo genere, che rivela come i crediti normativi, i costi nascosti e i sussidi mascherino il costo reale dei veicoli elettrici (EV). Gli autori sono gli esperti di energia Jason Isaac e Brent Bennett, i quali hanno concluso che i veicoli elettrici costerebbero decine di migliaia di dollari in più se non ci fossero i generosi incentivi finanziati dai contribuenti. Stando a tale rapporto (Overcharged Expectations: Unmasking the True Costs of Electric Vehicles), un modello medio di auto elettrica del 2021 costerebbe circa 48.698 dollari in più per un periodo di 10 anni senza gli incredibili 22 miliardi di dollari di elargizioni finanziate dai contribuenti che il governo Usa fornisce ai produttori e ai proprietari di auto elettriche. Questa analisi tiene conto dei programmi federali per l’efficienza del carburante, della tensione della rete elettrica e delle sovvenzioni statali e federali dirette.

«Non è esagerato affermare che il governo federale sta sovvenzionando i veicoli elettrici in misura maggiore rispetto alla generazione di energia eolica e solare e sta intraprendendo un’impresa senza precedenti per ristrutturare l’intera industria automobilistica americana», si legge nel rapporto. Eppure, le auto elettriche «ricevono una risposta tiepida dalla maggior parte degli americani che non possono sostenere i loro costi più elevati». Secondo gli esperti, «è ora che i governi federali e statali smettano di spingere l’industria automobilistica americana verso un precipizio economico e permettano ai mercati di migliorare ulteriormente i costi e l’efficienza».

“AUTO ELETTRICHE RISCHIANO DI RESTARE COSTOSE”

Il rapporto ha stabilito anche che le auto elettriche «ricevono circa sette volte più crediti nell’ambito dei programmi federali per l’efficienza dei consumi di carburante rispetto ai benefici effettivi che apportano in termini di risparmio di carburante». Il totale dei crediti normativi derivanti dagli standard federali e stati di efficienza del carburante e di missioni serra ammonta in media a 27.881 dollari per veicolo per i produttori di auto elettriche. L’analisi ha calcolato poi il costo socializzato della pressione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici sulla rete elettrica Usa, rivelando che ammonta in media a 11.833 dollari per veicolo in 10 anni. Questi costi sono sostenuti dai contribuenti e dalle società di servizi pubblici, molti dei quali non possiedono un veicolo elettrico. Infine, i governi statali e il governo federale forniscono in media 8.984 dollari per EV in 10 anni in sussidi diretti ai contribuenti.

«La cruda realtà per i sostenitori dei veicoli elettrici e per i sognatori del governo federale, che usano le norme sul risparmio di carburante per costringere i produttori a produrre sempre più auto elettriche, è che il costo reale di un veicolo elettrico non si avvicina in alcun modo a quello di un veicolo con motore a combustione interna (ICEV)», prosegue il rapporto. Il problema è che se non aumenteranno e verranno mantenute le agevolazioni, «i veicoli elettrici rimarranno più costosi dei veicoli a combustione interna per molti anni a venire». Per questo motivo, nonostante i sussidi, le auto elettriche «sono state difficili da vendere per i concessionari e le realtà economiche di base indicano che il sogno dell’amministrazione Biden di raggiungere il 100% di veicoli elettrici entro il 2040 non diventerà mai una realtà».

“AUTO ELETTRICHE NON SONO CONVENIENTI”

«L’amministrazione Biden e gli Stati di sinistra come la California hanno spinto per un’elettrificazione diffusa in meno di 20 anni attraverso sussidi governativi e regolamenti coercitivi, ma il prezzo che vedete nel parcheggio non è il vero costo di un veicolo elettrico. I proprietari di veicoli elettrici hanno beneficiato di crediti normativi, sussidi e costi infrastrutturali socializzati per un totale di quasi 50 mila dollari per EV. Questi costi sono sostenuti dai proprietari di veicoli a benzina, dai contribuenti e dagli utenti dei servizi pubblici, che pagano tutti un prezzo elevato per i veicoli elettrici di qualcun altro», ha dichiarato Jason Isaac del TPPF.

«I sostenitori delle auto elettriche hanno falsamente spinto l’affermazione che presto i veicoli elettrici costeranno meno delle auto a gas. Questo studio dimostra che i veicoli elettrici sono ancora molto lontani dall’essere competitivi senza massicce sovvenzioni», ha aggiunto il co-autore dello studio, Brent Bennet. «I severi standard di risparmio di carburante e le manipolazioni normative dell’amministrazione Biden stanno portando le case automobilistiche americane verso il fallimento e aggiungono migliaia di dollari al costo di ogni veicolo a benzina. Il ritiro di questi sussidi e di questi regolamenti onerosi farebbe risparmiare i consumatori e impedirebbe all’industria automobilistica di cadere in un precipizio finanziario».

I PUNTI CHIAVE DELLO STUDIO SULLE AUTO ELETTRICHE

Il costo di produzione dei veicoli elettrici è di gran lunga superiore ai prezzi di vendita. Quasi 22 miliardi di dollari in sussidi federali e statali e crediti normativi hanno ridotto il prezzo al dettaglio dei veicoli elettrici nel 2021 di una media di quasi 50mila dollari. Le auto elettriche ricevono quasi 7 volte più crediti nell’ambito dei programmi federali per l’efficienza dei carburanti di quanti ne forniscano in termini di effettivi vantaggi in termini di risparmio di carburante. I crediti normativi con moltiplicatori per i veicoli elettrici derivanti dagli standard federali di efficienza del carburante e di emissioni di gas serra e dagli obblighi di vendita dei veicoli elettrici da parte degli Stati forniscono in media 27.881 dollari di benefici per veicolo ai produttori di veicoli elettrici. Le stazioni di ricarica domestiche e pubbliche usate dalle auto elettriche comportano una notevole pressione sulla rete elettrica, con una media di 11.833 dollari di costi socializzati per veicolo in 10 anni, che vengono sostenuti dai contribuenti e dalle società di servizi. I sussidi statali e federali diretti per i veicoli elettrici ammontano in media a 8.984 dollari per veicolo in 10 anni.











