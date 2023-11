Auto elettriche poco profittevoli per i produttori/ Da Ford a Lucid, persi migliaia di dollari per ogni EV

La domanda di auto elettriche sta continuando a crescere in tutto il mondo, Europa compresa, ma le aziende (ad eccezione di Tesla), stanno faticando a rendere gli EV un prodotto profittevole da cui ottenere dei buoni margini. Ford ha perso ad esempio 36mila euro per ogni auto elettrica prodotta nel terzo trimestre, ma non è l’unica azienda che sta continuando a costruire in perdita. Rivian ad esempio perde 31mila euro ogni auto vettura green e del gruppo fa parte anche Lucid Motors.

Le perdite dell’azienda con sede in California fanno sembrare quasi bruscolini quelle delle due concorrenti visto che, come si legge su Insideevs.com, citando i dati degli utili del terzo trimestre, per ogni auto venduta dal primo luglio al 30 settembre Lucid ha perso la bellezza di 430mila dollari, pari a circa 401mila euro. Nell’ultimo rapporto finanziario si legge che l’azienda ha registrato un fatturato di 137,8 milioni di dollari, in calo rispetto ai 195,5 di un anno fa. Inoltre sono aumentate le perdite nette, leggasi 630,9 milioni di dollari (+100 milioni su base annua), per una consegna totale di 1.456 veicoli.

LUCID, FORD E RIVIAN: AUTO ELETTRICHE PRODUCONO IN PERDITA

La perdita di 430 mila dollari è in calo rispetto ai 544mila del secondo trimestre, ma resta comunque un dato molto negativo tenendo conto che la Lucid più cara costa 250mila dollari. Da segnalare anche che nel corso del terzo trimestre 2023 sono stati prodotti 1.550 veicoli, meno della metà rispetto al quarto trimestre 2022 (quando c’è stato un picco di 3.493 unità prodotte), inoltre la società ha rivisto al ribasso le previsioni di produzione per l’anno in corso, un totale di 8.000-8.500 veicoli rispetto al precedente obiettivo di 10-14mila. Le perdite di Lucid hanno toccato quota 2,17 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,83 di un anno fa, ma in ogni caso la liquidità è pari a 5,45 miliardi, soldi che permetteranno all’azienda di lanciare il SUV Gravity, il suo secondo modello.

Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid, ha commentato: “Attendiamo con ansia l’anteprima mondiale del Lucid Gravity prevista per la prossima settimana, il nostro straordinario veicolo che ridefinirà il SUV elettrico. Gravity rimane sulla buona strada per iniziare la produzione alla fine del 2024″. Nonostante i numeri negativi Rawlinson resta quindi ottimista in vista del futuro della sua società. La speranza è che con il passare del tempo e con la maggiore diffusione delle elettriche la situazione possa cambiare ma ad oggi tutte le grandi aziende stanno faticando nel mercato green, ad eccezione di Tesla, che riesce ad ottenere ottimi margini sul venduto nonostante i continui tagli di listino.











