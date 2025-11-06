In Uk le auto elettriche potrebbero essere colpite da una tassa pay-per-mile, ovvero, una spesa in base all'utilizzo della vettura: tutti i dettagli

Il Regno Unito sta meditando l’introduzione di una tassa sulle auto elettriche, che potrebbe trovare applicazione a partire dal 2028. Ne parla la BBC, precisando che si sta facendo pressione nei confronti del Cancelliere affinchè recuperi decine di miliardi di sterline di entrate aggiuntive, di conseguenza sarebbero iniziate delle “conversazioni” all’interno del governo appunto sulla possibilità di una nuova tassa sui veicoli elettrici.

Attraverso un portavoce il governo ha fatto sapere che: “L’accisa sul carburante copre benzina e gasolio, ma non esiste un equivalente per i veicoli elettrici. Vogliamo un sistema più equo per tutti gli automobilisti”. A scoprire per prima questa possibile nuova tassa è stato il Telegraph, secondo cui l’idea è quella di introdurre una tassa cosiddetta pay-per-mile, ovvero, paghi in base alle miglia percorse e che sarebbe pari a 3 penny per ogni 1,6 km percorsi con un’auto elettrica, che andrebbe ovviamente ad aggiungersi alle altre tasse vigenti.

Di fatto, un possessore di una vettura a batteria spenderebbe circa 12 sterline in più (13,6 euro), per viaggiare da Londra, in Inghilterra, a Edimburgo, in Scozia, circa 650 km. Questa tassa si applicherebbe anche su coloro che sono in possesso di un’auto ibrida (non è ben chiaro se solo PHEV, ibrida con la spina, o anche i MHEV, ibrida leggera, e i full hybrid), che però sarebbe inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata sulle vetture green.

AUTO ELETTRICHE, NUOVA TASSA IN UK: COME FUNZIONA

La tassa andrebbe inoltre pagata in anticipo sull’anno successivo ma se a fine anno i conducenti dovessero aver percorso meno chilometri rispetto a quanto hanno pagato, godranno di un credito, o in caso contrario, saranno costretti a pagare un supplemento. L’introduzione di questa possibile tassa la si deve al fatto che venendo sempre meno le auto che sono alimentate a benzina o a gasolio, il governo riceve meno entrate derivanti dalle accise, quindi questo ammanco deve essere compensato appunto dalle auto elettriche.

Si tratta di una prospettiva che in un futuro non troppo lontano dovrebbe essere applicata anche ad altri Paesi, Italia compresa. “Vogliamo un sistema più equo per tutti gli automobilisti e sosteniamo al contempo la transizione ai veicoli elettrici”, ha dichiarato ancora il portavoce del governo alla BBC. “È giusto cercare un sistema fiscale che finanzi equamente strade, infrastrutture e servizi pubblici”, aggiungendo che: “Valuteremo ulteriori misure di sostegno per rendere il possesso di veicoli elettrici più comodo e conveniente”. Fino ad oggi il governo Starmer ha erogato ben 4 miliardi sterline nel sostegno alla diffusione delle auto elettriche come incentivi auto, di conseguenza, stando alle parole del portavoce, questa cifra potrebbe ulteriormente lievitare.

AUTO ELETTRICHE, NUOVA TASSA IN UK: I COMMENTI FAVOREVOLI E CONTRARI

Secondo Mel Stride, il “cancelliere ombra”, non è il momento per “un’altra retata fiscale”, precisando che: “Sarebbe sbagliato da parte di Rachel Reeves prendere di mira in questo modo i pendolari e i proprietari di auto solo per contribuire a colmare il buco nero che ha creato nelle finanze pubbliche”. Discorso simile da parte di Edmund King, presidente dell’AA, secondo cui l’esecutivo dovrebbe “procedere con cautela, a meno che le sue azioni non rallentino la transizione ai veicoli elettrici”, rimanendo in attesa di capire “se queste nuove tasse saranno eque o una tassa pro capite sulle auto”.

Per Autotrader, nota piattaforma di rivendita di auto, Starmer dovrebbe “usare più carota e meno bastone” per quanto riguarda l’adozione dei veicoli elettrici, ricordando che l’introduzione di una tassa pay-per-mile potrebbe aumentare significativamente il costo di utilizzo di un’auto elettrica: “Al momento, una delle grandi differenze è che, sebbene i veicoli elettrici costino un po’ di più all’inizio, sono molto più economici da gestire. Ma questo in un certo senso annulla parte di quel vantaggio”. La soluzione ideale, secondo lo stesso, sarebbe aumentare le accise sui carburanti.