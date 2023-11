Auto elettriche sono davvero più convenienti?/ Manutenzione costosa e assicurazioni più onerose

La mobilità individuale sta diventando sempre più costosa: non crescono solo i prezzi delle auto, ma anche quelli dell’energia e del carburante sono arrivati alle stelle, così come quelli dei componenti delle automobili, i costi delle officine e i premi assicurativi. Questo è ciò che riguarda i veicoli completamente elettrici, anche se organizzazioni di ricerca impegnate a livello ambientale come l’International Council on Clean Transportation (ICCT) sottolineano ripetutamente che le auto elettriche possono far risparmiare molto denaro, spiega Suddeutsche Zeitung. L’ICCT ha recentemente calcolato un vantaggio in termini di costi di 5.100 euro nella classe compatta. Nel dettaglio, la VW ID.3 Pro elettrica a batteria è stata confrontata per un periodo di quattro anni con un motore a benzina VW Golf VIII Style 2. Includendo il bonus ambientale il vantaggio di costo sale a complessivamente 12.300 euro.

Auto elettriche, in Francia stop al made in China/ Incentivi solamente per i veicoli europei

I numeri, però, vanno analizzati con cautela. Il prossimo anno, in Germania, il premio d’acquisto verrà ulteriormente ridotto: la quota federale scenderà a 3.000 euro e verrà completamente abolita nel 2025. Inoltre, i “minori costi operativi” si basano su valori medi, ma la base dei dati è ancora scarsa. L’ultimo studio del settore assicurativo (GDV) spiega che “i costi di riparazione delle auto elettriche sono molto più elevati. In media sono dal 30 al 35% più alti rispetto ad automobili comparabili con motore a combustione”, spiega l’amministratore delegato della GDV Jörg Asmussen.

Taxi volanti per Malpensa, il mezzo green per i ricchi/ 150 euro per un volo da Milano

Auto elettriche: assicurazioni più costose?

La GDV, parlando dell’aumento dei premi assicurativi, riferisce di una situazione “allarmante”. In questo contesto Asmussen menziona anche un altro risultato dello studio: “Nell’assicurazione di responsabilità civile automobilistica – cioè negli incidenti in cui un’auto causa danni ad altri – le auto elettriche causano in media dal 5 al 10% in meno di incidenti rispetto ai motori a combustione comparabili”. Dunque “il vantaggio delle auto elettriche è ancora più evidente quando si tratta di un’assicurazione casco totale, ovvero contro i danni alla propria auto. Se si verifica un danno all’auto elettrica, però, ripararlo può essere più costoso, spiega Suddeutsche Zeitung. Ci sono vari tipi di danni: da quelli minori come una serratura difettosa fino a quelli più gravi, come alla batteria.

Airbus costruirà navi a energia eolica/ "Trasporteranno parti di aerei da Europa a Usa"

Christoph Lauterwasser, amministratore delegato dell’Allianz Center for Technology, è critico nei confronti delle possibilità di diagnosi e riparazione nonché dei criteri di sostituzione delle batterie del motore. L’esperto critica anche le elevate tariffe orarie per i lavori sulle auto elettriche. Un’analisi dei ricercatori di mercato di Jato Dynamics mostra che i prezzi medi dei veicoli elettrici di Audi, BMW, Mercedes, Opel e VW sono aumentati da 39,35 a 61.581 euro tra il 2018 e la fine del 2021, con un aumento di quasi il 57%. Il bonus ambientale ha attutito l’aumento, ma quando verrà ridotto e poi eliminato, i consumatori potrebbero ridurre in maniera netta gli acquisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA