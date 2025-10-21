L’ad di Stellantis Filosa chiede ai sindacati che premano sulla UE per cambiare le regole sulle auto green. Uliano (Fim): “Lo diciamo da febbraio”

Stellantis e le altre case automobilistiche, attraverso l’ACEA, hanno chiesto alla UE di rivedere la regolamentazione europea sull’auto e la direttiva che prevede la produzione solo di auto elettriche a partire dal 2035. Ma stavolta l’azienda nata dalla fusione di FCA (italo-americana) e PSA (francese) vuole che anche i sindacati si muovano nella stessa direzione. Lo ha detto il nuovo ad Antonio Filosa, successore di Carlos Tavares, in occasione di una riunione in cui si è parlato dei piani dell’azienda in Italia.

La politica delle auto green della Commissione Von der Leyen, insomma, non piace più a nessuno nel settore, tanto da auspicare con sempre maggiore insistenza l’adozione della neutralità tecnologica per raggiungere gli standard ecologici indicati da Bruxelles.

I sindacati, per parte loro, spiega Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, queste richieste le stanno formulando già da mesi. Ne va della sopravvivenza stessa del comparto a livello italiano ed europeo. Ai sindacati che chiedono un piano industriale più consistente per uscire dalla crisi Stellantis ha risposto che in Europa c’è troppa confusione e vanno chiarite le regole.

Come si spiega la richiesta di Filosa ai sindacati?

Ha aperto la riunione spiegando come sono diversificati i contesti in cui agisce l’azienda: in Sudamerica non ci sono limitazioni, nel Nord America, invece, sono state fissate delle regole a giugno, ma sono molto flessibili: condizioni che hanno consentito di investire 13 miliardi di dollari con ricadute occupazionali significative, che hanno permesso di dare lavoro a 5000 persone.

In Europa, invece, cosa succede?

Filosa ha dichiarato di non poter rispondere alla richiesta dei sindacati di rafforzare il piano industriale dell’azienda in Italia, perché il quadro di regole che abbiamo oggi in Europa genera incertezza. Per questo ci ha invitato a lavorare per fare in modo di ottenere un quadro normativo europeo più attento al tema della neutralità tecnologica, spendendoci in quella direzione.

Voi cosa avete risposto?

Da parte nostra abbiamo ricordato che da febbraio del 2025 stiamo dicendo all’Europa che le condizioni stabilite nel processo di decarbonizzazione devono cambiare riguardo ai tempi e ai modi, perché altrimenti il sistema industriale europeo non regge, con rischi enormi dal punto di vista dell’impatto occupazionale sia per quanto concerne le regole di emissione di CO2 da qui all’anno prossimo, sia per quanto riguarda le limitazioni previste per il 2035. Ci rendiamo conto che ci sono elementi che creano incertezze tra i consumatori e nelle grandi case automobilistiche, però abbiamo ribadito che il piano industriale di Stellantis deve essere rafforzato.

Una richiesta che è stata assecondata dalla proprietà?

Hanno riconfermato il piano industriale che era stato presentato a fine 2024, un documento che ovviamente dà maggiori risposte rispetto a quello che era stato paventato da Tavares, ma comunque necessita di un incremento ulteriore, perché i volumi sono in fase calante e la situazione degli stabilimenti vede una crescita della cassa integrazione. Hanno ribadito che gli effetti positivi di quel piano si avranno nel 2026, perché entreranno in funzione già da subito le produzioni della 500 ibrida, che partirà a novembre di quest’anno e determinerà 409 assunzioni a febbraio 2026 per poter assicurare il secondo turno, e della Jeep Compass che entrerà in produzione a fine ottobre. Questi due modelli avranno un effetto positivo sui volumi.

Per voi non sono sufficienti?

Dal nostro punto di vista serve di più. È bene che il piano venga confermato e si proceda in tempi rapidi, ma ci vuole altro.

Come mai Stellantis e anche le altre grandi aziende automobilistiche si muovono solo ora, dopo aver di fatto assecondato le direttive della UE sulle auto green solo elettriche?

In Europa c’è una grande confusione su questi temi. Tavares diceva che nel 2030 avrebbe puntato solo su auto elettriche, ma contava sul fatto che le altre case automobilistiche non potessero arrivarci in tempi così stretti e che la situazione in Europa fosse diversa. Il tema è che non ci sono i consumatori che acquistano le auto elettriche. Poi il piano è stato rivisto. Anche la Maserati Grecale, auto full electric che si rivolge a un mercato di consumatori che hanno disponibilità finanziarie, non viene comprata.

Stellantis chiede aiuto ai sindacati per perorare la sua causa, ma la proprietà, così come le altre case automobilistiche, sta facendo pressione su Bruxelles?

I costruttori europei si sono mossi attraverso l’ACEA. Noi comunque è da tempo che diciamo che non ci sono le condizioni per essere pronti a produrre solo auto elettriche al 2035. Non bisogna escludere l’elettrico ma neanche impedire di raggiungere buoni standard ecologici attraverso altri tipi di motorizzazioni.

I costruttori devono agire in modo più deciso nei confronti dell’Unione europea? Devono essere più convincenti?

Tutte le case automobilistiche europee stanno dicendo che sono in ritardo, sostenendo che queste norme non verranno modificate ci saranno ripercussioni importanti sia sugli stabilimenti che sull’occupazione.

(Paolo Rossetti)

