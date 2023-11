Auto elettriche tassate in Svizzera dal primo gennaio 2024/ “Stop trattamento di favore”

Nella giornata di mercoledì scorso, 8 novembre 2023, è arrivata la conferma: le auto elettriche saranno tassate in Svizzera. Il Consiglio Federale ha ufficializzato che dal primo gennaio del 2014 le green saranno assoggettate all’imposta sugli autoveicoli così come qualsiasi termica. Si tratta di una notizia non di poco conto visto che è la prima volta nella storia della vicina nazione elvetica che le vetture a zero emissioni vengono appunto tassate. Gli introiti derivanti confluiranno nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, il cosiddetto FOSTRA, di conseguenza andranno a migliorare le strade elvetiche, già comunque impeccabili.

Auto elettriche poco profittevoli per i produttori/ Da Ford a Lucid, persi migliaia di dollari per ogni EV

Le auto elettriche in Svizzera, Paese dove gli automobilisti si lamentano per i prezzi delle ricariche, erano state esentate dal 1997 dal pagamento della tassa. L’obiettivo era quello di incentivare la diffusione dei mezzi a zero emissioni, così come sta avvenendo in Italia in quest ultimi anni, ma nel corso di questi anni la situazione è cambiata e oggi le condizioni del mercato non giustificano più un trattamento a favore verso le auto elettriche.

Moto Morini X-Cape 1200, novità all'EICMA 2023/ La nuova adventure con tanta tecnologia a bordo

AUTO ELETTRICHE IN SVIZZERA TASSATE DAL 2024: PESANO I MANCATI PROVENTI

Evidentemente la Svizzera non ritiene più necessario incentivare il loro acquisto visto che le persone sono sempre più propense a comprare appunto mezzi a impatto zero. E i numeri parlano chiaro: dal 2018 al 2022 i veicoli elettrici importati sono aumentati di quasi sei volte, da 8.000 a 45mila annui, e nel solo primo semestre di quest’anno la crescita è stata del 66 per cento rispetto all’anno precedente. Ovviamente con la maggiore diffusione delle auto elettriche sono venuti meno i proventi dell’imposta sui veicoli per lo stato, e le perdite fiscali sono state di 78 milioni di franchi nel 2022, che dovrebbero divenire 100-150 per quest’anno.

Nuova Honda CBR 600RR svelata ad EICMA 2023/ Il ritorno della giapponese dopo 7 anni

Ma quanto dovranno pagare gli svizzeri dal primo gennaio? Non è chiara la cifra anche perchè ovviamente varierà a seconda del veicolo, ma il costo sarà sul prezzo all’importazione del veicolo green e non su quello di vendita finale. In Elvezia le auto green sono da anni una realtà e nel 1991 la tv Svizzera mandò in onda un servizio lungimirante sull’auto elettrica in cui si sottolineavo gli alti prezzi delle stesse vetture a zero emissioni di Co2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA