Auto elettriche/ Test dimostra diminuzione dell’inquinamento dell’aria in California

Da diverso tempo, si parla della correlazione tra le auto elettriche e inquinamento. Secondo un nuovo studio pubblicato dalla Keck School of Medicine dell’USC, suggerisce che l’aumento della prevalenza di veicoli alimentati a batteria – almeno in California – stia già determinando un miglioramento della qualità sia della salute che dell’aria, specialmente in tutte quelle zone dove la concentrazione di veicoli elettrici è maggiore.

Robot umanoidi/ Il test su studenti con difficoltà d'apprendimento: come è andato?

Grazie a questo nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto che tutti i veicoli con delle emissioni minori come ad esempio i modelli ibridi ed elettrici, rendevano non solo l’aria più pulita, ma provocavano meno problemi respiratori.

Auto elettriche inquinamento: cosa dicono i ricercatori

Lo studio degli effetti delle auto elettriche sull’inquinamento, è stato positivo. Tecnicamente, per una media di 20 veicoli elettrici in una comunità di 1000 persone, c’è stata una diminuzione del 3,24% relativamente alle richieste di “visite di emergenza”, correlate all’asma.

OPPO 6G/ 3 Anni di ricerche, ora un paper svela che il kernel...

Così sono arrivati alla conclusione che: “Gli impatti che i cambiamenti climatici possono avere sulla salute, possono essere molto difficili da discutere in quanto possono sembrare davvero spaventosi”.

Questa affermazione, è stata citata da Sandrah Eckel, PhD e autrice senior dello studio e professoressa associata alle scienze della popolazione e della salute pubblica presso la Kock School of Medicine, dove dice: “siamo entusiasti di poter spostare la conversazione verso quella che è la mitigazione e l’adattamento dei cambiamenti climatici, e questi risultati suggeriscono che la transizione alle auto elettriche è un elemento chiave di questo”.

Video di YouTube in background/ Il nuovo browser Vivaldi per Android lo consente

Il beneficio si è limitato all’analisi in piccola scala, osservando quanto accaduto nelle piccole città. Dunque, in proporzione agli effetti delle auto elettriche sull’inquinamento, potremmo dire che se l’operazione avesse luogo in città molto grandi, come le metropoli, il beneficio potrebbe essere di gran lunga superiore.

Entro pochi anni, dovremmo assistere ad un boom di veicoli elettrici, motivo per cui anche l’aria globale dovrebbe migliorare la qualità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA