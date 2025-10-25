La UE deve stringere i tempi per cambiare le norme sulle auto elettriche. Il problema (politico) sono i verdi: ne va di un intero settore industriale

Finora siamo alle parole, alle promesse, anche se stavolta la revisione delle norme UE secondo le quali dal 2035 potranno essere immatricolate solo auto elettriche potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Il Consiglio europeo sembra aver rafforzato questa volontà, ma Ursula Von der Leyen è attesa alla prova del nove, alla conferma delle dichiarazioni e alla scelta di una neutralità tecnologica che ammetta anche l’impiego, ad esempio, dei biocarburanti per i quali l’Italia ha sperimentato alcune soluzioni.

La difficoltà a mandare in porto la revisione è presto detta: risiede tutta, spiega Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, nelle resistenze dei verdi e delle politiche di quei partiti che ne condividono l’impostazione su questo punto.

Il settore automotive, però, è in una crisi gravissima e per uscirne la revisione è fondamentale. Ora il tema dovrebbe essere affrontato il 4 novembre in una riunione dei ministri dell’Ambiente della UE. Dopo di che, entro la fine dell’anno tutti si aspettano che le promesse di neutralità tecnologica di Von der Leyen diventino operative.

La presidente della Commissione UE ha fatto un’apertura per la revisione delle norme sulle auto elettriche, si parla di neutralità tecnologica, di ricorso ai carburanti sintetici e ai biocarburanti, ma anche di rimandare la scadenza della direttiva almeno al 2040. Cosa succederà?

Qualcosa si muove, ma niente di risolutivo. Fra l’altro ci sono alcuni stati che sono favorevoli e altri no. C’è un’apertura sui carburanti sintetici, che interessano alla Germania, e ai biocarburanti, che interessano all’Italia. Sostanzialmente si tratta di vedere come si misurano le emissioni, arrivando anche in questo modo vicini allo zero, se non allo zero vero e proprio. Per il resto vedo un coro quasi unanime per la revisione della direttiva. Intanto il settore dell’auto è già crollato. Non so cosa si aspetta ancora.

Com’è la situazione del mercato?

I cinesi si sono già saldamente attestati in Italia e non si può dire che i loro prodotti siano di cattiva qualità: sono eccellenti e costano poco. Analizzando i dati di mercato vediamo che piacciono alla gente: se viene forzata a comprare la auto elettriche compra quelle cinesi.

Chi acquista compra solo cinese?

Non è del tutto detto, vogliono sperare che negli ultimi incentivi per le auto elettriche, che sono andati a ruba, ci sia spazio anche per macchine italiane. D’altra parte riguardavano chi ha redditi più bassi rendendo più convenienti gli acquisti del 50%. Si trattava di 600 milioni, non pochissimi soldi: a colpi di acquisti da 9-11 mila euro, gi incentivi sono stati esauriti in poco tempo, anche se il fatturato dell’automotive è nell’ordine delle decine di miliardi di euro. Gli incentivi non risolvono il problema, possono dare un aiuto.

Nonostante questo, però, la quota di elettrico nel nostro mercato è ancora bassa. Come mai?

L’auto elettrica non è sufficientemente flessibile nell’impiego, la gente sostanzialmente ha paura di rimanere a piedi, senza alimentazione. Le colonnine in circolazione aumentano e prende piede la soluzione della wallbox, ma per averla occorre un’abitazione particolare: se la casa è una villa va bene, se si tratta di un condominio cominciano già i problemi. Le colonnine che si vedono in giro, comunque, mi sembrano sempre meno utilizzate, almeno su certi percorsi.

Von der Leyan cambierà davvero la direttiva?

Si è resa conto da tempo di aver fatto un errore. Il problema è che non si capisce bene se ha individuato quale sia la strada per uscirne, anche perché i verdi sono fondamentali per avere la maggioranza negli organi che contano in Europa.

Nella lettera che ha inviato ai leader europei, però, parla di neutralità tecnologica, come farà a garantirla e a tenere buoni i verdi che hanno sostenuto il piano per passare alle auto elettriche come soluzione esclusiva per abbassare le emissioni?

La neutralità tecnologica è un’apertura, ovviamente. Vuol dire che se ci sono auto alimentate in altro modo rispetto all’elettrico, ma che danno emissioni zero, devono essere prese in considerazione. La neutralità tecnologica è sacrosanta, credo che questo lo capisca anche Von der Leyen, bisognerà quantomeno riformulare la norma. Ci sono però Paesi come la Spagna (e ora anche la Francia) che sono favorevoli a mantenere la situazione attuale.

Il punto è che ci sono resistenze politiche da superare?

C’è un forte condizionamento da parte dei verdi e dei partiti che hanno una sensibilità verde nei confronti dell’Unione Europea, questo spiega la situazione. Poi Von der Leyen avrà il coraggio di rivedere le norme, penso che dovrà farlo. D’altra parte la politica deve indicare la direzione di marcia, l’obiettivo da raggiungere, poi ognuno deve essere libero di scegliere quale potrebbe essere la strada per raggiungerlo.

Von der Leyen potrebbe dire ai verdi che l’obiettivo di ridurre fino a zero le emissioni resta, solo che può essere raggiunto anche con carburanti sintetici o biocarburanti?

Ci sono modalità di calcolo per cui le emissioni sono zero anche con i biocarburanti (campo in cui l’Italia è un po’ più avanti degli altri) e i carburanti sintetici. La revisione ci sarà bisogna vedere in che termini ma anche quando: dovrebbe essere entro fine anno.

Di sicuro l’automotive italiano ed europeo ne ha bisogno subito.

È già andato in crisi, una crisi gravissima. E si è aperto il mercato a concorrenti pericolosissimi, come i cinesi. Non sono più i tempi in cui si diceva: “Quella è un’auto cinese, chissà come è fatta”. Ora presentano dei prodotti di qualità, in molti casi migliori rispetto a quelli delle auto europee. Non ci sono solo le emissioni, c’è un altro tema di cu tenere conto, che è quello tecnologico.

