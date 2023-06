“Auto elettriche usurano strade il doppio delle termiche”/ Telegraph: “Ecco perchè tante buche”

Il tabloid britannico Daily Telegraph ha dedicato stamane spazio alle auto elettriche ed in particolare ai danni che gli stessi EV causano ai manti stradali. Nel dettaglio viene specificato che le auto elettriche danneggiano le strade il doppio rispetto alle vetture termiche, quindi con motore benzina e diesel. Tutto ciò causerebbe l’aumento delle buche sulle strade che in Gran Bretagna sta divenendo un problema da poco. Ad arrivare a questo risultato è stato lo stesso Telegraph, sottolineando come il problema dei “solchi” stradali sia decisamente delicato e per riempirli tutti il governo britannico dovrebbe investire ben 12 miliardi di sterline.

Giacomo Agostini: “Limite neopatentati eccessivo”/ "D'accordo sui 150 km/h in autostrada”

Gli organismi del settore stradale hanno puntato il dito nei confronti delle auto elettriche che come è ben noto sono più pesanti rispetto alle colleghe termiche in quanto montanti un pacco batteria di diversi chilogrammi. Attualmente si calcola che circolino circa 900mila auto elettriche in tutto il Regno Unito, un dato triplicato rispetto al 2019, e con il divieto di vendita di vetture a benzina e diesel a partire dal 2030 (cinque anni prima rispetto al ban dell’Ue), la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Secondo quanto segnala il Telegraph, gli EV “stressano” le strade ben 2,24 volte di più rispetto a benzina, e 1,95 volte in più rispetto al diesel.

Volkswagen, il Nuovo Maggiolino non si farà/ CEO Schafer: “No a operazioni nostalgia, vicolo cieco”

AUTO ELETTRICHE E USURA STRADA: “ALCUNE STRADE…”

Se invece si prendono in considerazione le auto full electric più pesanti, quelle fino a 2.000 chilogrammi, lo stress e l’usura delle strade aumenta fino a 2,32 volte. Il Telegraph ha preso i dati da uno studio realizzato dall’universitò di Leeds, che ha registrato il peso dei 15 veicoli elettrici più popolari, per poi dividerli per dimensione e peso.

La scoperta, tutt’altro che sensazionale, è che i veicoli elettrici pesano in media 300 kg in più, proprio per via del peso della batteria. Rick Green, presidente dell’Asphalt Industry Alliance, ha concluso: “Le strade non classificate non sarebbero state progettate per accogliere i pesi dei mezzi pesanti, quindi le auto elettriche più pesanti potrebbero esacerbare delle debolezze esistenti accelerando così il loro declino”.

Ford vs Tesla: “Il suo Cybertruck non è per i lavoratori veri”/ “Solo un oggetto di moda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA