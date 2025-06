Il numero delle auto scende in Europa, ma l’Italia resta sul podio per numero di veicoli. Lo indicano i dati Eurostat, da cui emerge che ogni italiano possiede quasi due auto, e il paradosso della Valle d’Aosta, dove ci sono più veicoli che abitanti. Secondo l’ultima indagine dell’Istituto statistico europeo, nel 2023 il numero medio di autovetture per abitante nell’Unione Europea si attestava a 0,55, registrando un lieve calo dello 0,1% rispetto al 2022.

Eurostat osserva che i livelli di motorizzazione variano spesso in funzione del benessere economico delle diverse aree, ma possono risentire anche di fattori particolari. È il caso emblematico della Valle d’Aosta, dove il sorprendente picco di 2.295 auto ogni mille abitanti è spiegato da una normativa fiscale particolarmente vantaggiosa.

Per quanto riguarda proprio quest’ultimo aspetto, l’analisi evidenzia che si tratta della regione europea con la più alta percentuale di auto pro capite, perché ci sono più di 2 auto per ogni residente. A seguire, ci sono Trento e Bolzano. Di fatto, il podio è occupato solo da regioni italiane. Tra le 10 regioni con il dato più alto, 6 si trovano in Italia e una in Finlandia, Grecia, Paesi Bassi.

LE RAGIONI DEL RECORD IN VALLE D’AOSTA

Il fenomeno può essere spiegato parzialmente dalle caratteristiche geografiche, in quanto è un territorio montano, quindi le auto sono quasi indispensabili. Ma il motivo principale è fiscale, perché in Valle d’Aosta sono offerti vantaggi economici per l’immatricolazione delle auto. Infatti, le grandi aziende di noleggio a lungo termine immatricolano lì migliaia di auto ogni anno per approfittare delle tasse più basse. Ciò comporta entrate extra alla regione tra tasse, bolli e multe; d’altra parte, si falsano le statistiche, perché risulta che ci siano molte più auto per abitante di quante realmente ce ne siano in uso locale.

L’istituto ha inoltre stilato una classifica delle aree meno motorizzate d’Europa: al primo posto figura Mayotte, territorio d’oltremare francese, con appena 83 veicoli ogni mille abitanti. Seguono il Peloponneso in Grecia e la Guyana francese, che presentano tassi altrettanto contenuti. Ma ci sono anche grandi città europee, come Berlino e Vienna, che hanno tassi bassi perché molte persone usano i mezzi pubblici.

I DATI SULLE AUTO ELETTRICHE

Per quanto concerne la diffusione delle auto elettriche, la leadership spetta ad alcuni Paesi del Nord Europa, tra cui Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Belgio. Le regioni più virtuose in termini di mobilità elettrica includono Flevoland, Stoccolma, Utrecht e Hovedstaden, confermando il ruolo pionieristico di queste aree nella transizione verso forme di trasporto più sostenibili. I dati in questione non includono auto ibride o a idrogeno, solo elettriche pure.