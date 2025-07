Una sentenza che fa discutere quella di un giudice di pace di Roma: le auto ibride possono circolare nella Ztl capitolina

E’ una sentenza destinata a far discutere quella del giudice di pace Dario Bonamano, in merito alla circolazione delle auto ibride in quel di Roma. Come si legge sul Corriere della Sera ma anche su altri quotidiani online, è stato infatti stabilito che le vetture dotate di motorizzazione ibrida, quindi che siano MHEV, mild hybrid, ma anche full hybrid o PHEV, plug-in hybrid (le cosiddette ibride con la spina), possono circolare senza alcun permesso nella ZTL capitolina, la zona a traffico limitato.

La decisione è giunta dopo che lo stesso Bonamano ha annullato quattro multe che il proprietario di un’auto ibrida aveva preso, circolando appunto nella zona vietata. L’automobilista ha ritenuto quelle multe ingiuste ed ha così deciso di fare ricorso, vincendo.

Le quattro sanzioni, specifica ancora il quotidiano di via Solferino, sono state comminate un anno fa circa, a giugno 2024, alla luce del fatto che il comune romano ha deciso di vietare l’ingresso appunto alle auto ibride nella Ztl senza alcun permesso. Una decisione che però non ha trovato il parere favorevole del giudice di pace di cui sopra, secondo cui la circolazione delle hybrid dovrebbe essere libera.

Bonamano si è rifatto ad un articolo specifico del codice della strada, rilevando un contrasto fra la stessa legge nazionale e il regolamento del Campidoglio, ricordando ovviamente che la prima ha maggior potere rispetto alla seconda.

AUTO IBRIDE POSSONO ENTRARE IN ZTL ROMA: COSA DICE LA LEGGE

La norma a cui ha fatto riferimento Bonamano, specifica ancora il Corriere della Sera, era stata introdotta dall’allora ministro dei trasporti, l’ex Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, che sottolineava che quel regolamento si applicava solamente alle Ztl di nuova istituzione e non a tutte quelle esistenti. Attenzione però, con questa sentenza non significa che da ora in avanti tutte le auto ibride potranno liberamente circolare in tutte le zone a traffico limitato di Roma e d’Italia, ma è logico pensare che, in caso di altri ricorsi simili e di altre vittorie dinanzi al giudice di pace, l’amministrazione capitolina dovrebbe rivedere in toto il suo divieto, un percorso che il Corriere definisce “molto lungo e irto di ostacoli”.

Ad oggi nella zona più esclusiva di Roma possono circolare solamente le auto elettriche, quelle che ovviamente non emettono alcun grammo di anidride carbonica, previa registrazione della stessa vettura da parte dei proprietari presso l’apposito portale online del sito di Roma. In poche parole chiunque sia in possesso di un’auto a batteria e voglia circolare liberamente presso la Ztl romana, deve andare sul sito del comune, inserire il numero di targa e tutti i dati richiesti e una volta ottenuto il lasciapassare potrà circolare liberamente.

AUTO IBRIDE POSSONO ENTRARE IN ZTL ROMA: IL CASO DELL’AVVOCATO

Nel caso specifico, invece, l’automobilista non era in possesso di una green ma di una vettura PHEV, precisamente una Toyota, e nel periodo fra il 14 e il 4 luglio, ha effettuato 4 passaggi nella zona vietata, provando invano a registrare la targa del proprio veicolo. Il 9 ottobre successivo gli vennero recapitate a casa 4 multe del valore totale di circa 400 euro, 98 euro l’una, ma il proprietario del mezzo giapponese, un avvocato, decise subito di impugnare le contravvenzioni, facendo ricorso e appellandosi all’articolo 7 del codice della strada, comma 9 bis, secondo cui l’accesso alla Ztl è consentito a tutte le auto che abbiano una propulsione elettrica o ibrida.

Il giudice Bonamano, dopo aver esaminato il caso, si dice convinto che “l’elevazione delle sanzioni” appare in questo illegittima, annullando quindi le 4 multe. Resta da capire se il caso sia definitivamente chiuso o se l’amministrazione romana possa comunque fare ricorso ma la cosa certa è che è probabile che tale decisione possa dare vita ad una pioggia di ricorsi di qui a breve.