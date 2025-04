Stando ai dati pubblicati oggi dall’Eurostat, il mercato delle auto nell’Unione Europea sembra essere al centro di una marcata crisi che vede un generalizzato calo di vendite e acquisti dall’estero – pur con un aumento del valore commerciale di entrambi gli indicatori, ascrivibile tuttavia soprattutto all’aumento dei prezzi degli ultimi anni -, largamente concentrati (soprattutto nel primo caso) su due soli mercati stranieri attualmente responsabili di quasi la metà delle vendite complessive; il tutto mentre i produttori di auto europei sono alle prese con l’avvicinarsi delle rigide normative green che – quasi certamente – influiranno in misura ancora maggiore sia sulle esportazioni, che sulle importazioni.

Roma, video incendio in un concessionaria Tesla: bruciate 17 auto elettriche/ Ipotesi campagna anti-Musk

Entrando subito nel merito dei dati pubblicati dall’Eurostat nella giornata di oggi, nel corso del 2024 il blocco dei 27 paesi europei ha esportato complessivamente 5,4 milioni di auto e ne ha importati altre 4 milioni: nel primo caso – con un paragone fatto sui dati del 2019, gli ultimi disponibili – si parla di un calo pari al 13,2% che nel secondo caso si riduce fino al 3%; mentre dal punto di vista del valore l’export è responsabile di 165,2 miliardi di euro (aumentati del 17,7 per cento, pari a 24,8 miliardi) e l’import di 75,9 miliardi (+20% per 12,7 miliardi), con un surplus – insomma – che ammonta a 89,3 miliardi di euro.

Ferrari risponde ai dazi di Trump/ Prezzi in aumento del 10% negli Stati Uniti, ma solo su alcuni modelli

Quali sono i principali mercati per l’export e l’import di auto per l’UE: i dati dell’Eurostat

Insomma, in altre parole i dati sulle auto sembrano dimostrare che mentre cala significativamente l’interesse estero per le produzioni europee la stessa dinamica non si estende anche all’interesse europeo per le produzioni straniere, il tutto – comunque – ben compensato a livello economico con un surplus che resta importante; mentre la seconda parte del report Eurostat ci parla dei principali mercati per l’import e l’export delle auto sui quali non si registrano particolari sorprese.

Milano, blocco moto Euro 0, 1, 2 da ottobre 2025/ Divieto Area B e Area C: cosa prevede la norma

Se da un lato – infatti – gli USA e il Regno Unito restano i maggiori acquirenti delle auto europee (con valori rispettivamente di 38,9 e 34,3 miliardi di euro) staccando nettamente gli acquirenti cinesi (14,5 miliardi) e quelli turchi (12 miliardi); dal lato delle importazioni restano Cina e Giappone i produttori preferiti dagli acquirenti europei con valori che oscillano – sempre rispettivamente – tra i 12,7 e i 12,3 miliardi di euro, poco differenti dagli 11 del Regno Unito e dai 9,1 della Turchia.