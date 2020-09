Auto incastrata sotto un camion sulla Fi-Pi-Li: un morto/ Incidente a Pontedera

Il dramma si è consumato intorno alle 6 di oggi, giovedì 10 settembre, sull’asfalto della superstrada Fi-Pi-Li, dove un’autovettura, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata con un camion, restando incastrata sotto di esso. L’incidente è avvenuto all’altezza di Pontedera, più precisamente fra Pontedera Est e Montopoli Valdarno, e, purtroppo, il 118, intervenuto sul luogo del sinistro insieme agli uomini della Misericordia di Pontedera, alla polizia stradale e ai vigili del fuoco di Cascina e Pontedera, non ha potuto fare altro che constatare la morte della persona che si trovava alla guida dell’auto. Inevitabilmente, lungo la carreggiata si sono formate code chilometriche e le operazioni di soccorso hanno coinvolto un autogru per la rimozione dei veicoli incidentati. Come riferito da Pisa Today, si tratta della terza vittima in meno di due mesi lungo la Fi-Pi-Li. “Lo scorso 24 luglio – scrive il quotidiano locale – a perdere la vita in un incidente era stato un 72enne che si era scontrato contro un camion mentre viaggiava a bordo della sua auto, mentre lo scorso 26 agosto era deceduta una donna di 60 anni che procedeva a bordo di un furgone insieme al marito”. Il sinistro del 26 agosto, peraltro, era avvenuto sempre all’altezza di Pontedera: un tratto decisamente poco fortunato.





