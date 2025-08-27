Dopo anni di lotta contro l’alcol e la scoperta del disturbo bipolare, il volto noto della TV racconta il suo percorso di rinascita

Fernanda Lessa in questi ultimi giorni è finita sotto le luci dei riflettori, ma non per questioni professionali. La showgirl, famosa per la sua carriera come modella e personaggio televisivo, ha scatenato un dibattito sui social per una dieta drastica a cui si è sottoposta per perdere dieci chili in un solo mese. Dietro le foto e i commenti entusiastici, però, si nasconde una storia personale più complessa e intensa, in cui spiccano sfide interiori e lotte con la propria salute mentale.

Fernanda ha sempre dimostrato nelle sue apparizioni televisive di essere una donna determinata che non si tira indietro di fronte alle difficoltà. Di lei si sa anche il trascorso turbolento, di cui non ha fatto mistero durante svariate interviste. Dopo anni di battaglie private, recentemente al Corriere della Sera ha raccontato la propria esperienza con franchezza e leggerezza, mescolando ironia e consapevolezza, permettendo ai fan di scoprire un lato di lei finora poco noto: dalle problematiche con l’alcool al riconoscimento del disturbo bipolare, fino alla costruzione di un equilibrio stabile accanto al marito Luca Zocchi, una presenza fondamentale nella sua vita.

Fernanda Lessa e il percorso di guarigione

Il 2015 rappresenta per Fernanda Lessa una data chiave nella vita della modella. Dopo una ricaduta nell’alcolismo, decise di auto-internarsi in una clinica specializzata: “Mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Non capivano il mio problema psichiatrico. Invece io sono completamente pazza” Ha dichiarato con ironia riferendosi alla diagnosi di bipolarismo.

Grazie all’aiuto del marito e di professionisti illuminati, Fernanda ha imparato a gestire le proprie emozioni senza ricorrere all’alcol, trasformando una fase difficile in un percorso di consapevolezza: “Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcool lenivo la mia patologia. Credo che valga un po’ per tutti quelli che hanno dipendenze: si beve per ridere e scherzare con gli amici, non da soli a casa.”

La sobrietà è diventata una priorità e, con essa, anche il desiderio di ritrovare armonia con il proprio corpo. La dieta veloce di cui ha parlato recentemente è nata dal bisogno di sentirsi meglio con se stessa durante la premenopausa e di riallineare il proprio peso con gli standard della sua carriera da modella. Oggi, Fernanda ammette di aver trovato un equilibrio, tra attenzione alla salute e autoaccettazione che le permette di affrontare la vita con serenità.

Non solo sfide personali: la vita sentimentale di Fernanda è stata altrettanto intensa. Tra le storie più celebri, spicca quella con l’ex calciatore Bobo Vieri, durata due anni. La showgirl ha ricordato quei momenti con affetto e divertimento, sottolineando la spontaneità e la complicità che li legava. Non sono mancati flirt internazionali, come con Adrien Brody, e occasioni mancate con nomi celebri del cinema americano, ma oggi Fernanda guarda al passato senza rimpianti, concentrata sul presente e sulla propria serenità.

Con Luca al fianco e anni di esperienza alle spalle, Fernanda Lessa appare oggi una donna che ha imparato a prendersi cura di sé, a distinguere le relazioni genuine dalle apparenze e a vivere la propria vita lontana dalle dipendenze.