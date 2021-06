Auto investe passeggino: grave neonata di 11 mesi/ Brescia, anche la madre ferita

Paura ieri sera a Berlingo, in provincia di Brescia, in seguito ad un grave incidente. Un’auto ha investito e travolto un passeggino nel quale vi era una neonata di appena 11 mesi. A raccontare la dinamica del sinistro è il quotidiano La Stampa: erano le prime ore della serata quando una giovane madre di 24 anni aveva deciso di uscire di casa per una passeggiata nelle ore meno calde del giorno, insieme alla sua bambina di 11 mesi. Proprio mentre spingeva il passeggino però, sarebbero state travolte da un’auto guidata da una donna di 48 anni, incensurata, che le avrebbe prese in pieno investendole.

Teo Losito, avvocato fratello/ “Morte strana, corpo trovato sul letto: con Tarallo…”

Immediati i soccorsi sul posti che si sono prontamente occupati delle due malcapitate, mamma e figlia, entrambe trasportate agli spedali civili di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, proprio la neonata per la quale i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi al punto da aver necessitato il trasporto d’urgenza con elisoccorso in codice rosso.

CABINA DI REGIA ITALIA ZONA BIANCA/ Colori Regioni ordinanze Speranza: Val d'Aosta...

INCIDENTE A BRESCIA, AUTO INVESTE PASSEGGINO: GRAVE BIMBA DI 11 MESI

La donna alla guida dell’auto che ha investito il passeggino in provincia di Brescia è stata deferita in stato di libertà per lesioni colpose stradali dal personale delle stazione carabinieri di Travagliato ed Erbusco che è prontamente intervenuto sul posto. Ferita anche la madre della neonata che, come riferisce Il Giornale di Brescia nella sua edizione online sarebbe una giovane 24enne di origini indiane. L’incidente sarebbe avvenuto esattamente attorno alle 20 nel parcheggio di largo Derada, a Berlingo, di fronte alla Parrocchia S. Maria Nascente. Nonostante i momenti di grande paura – la piccola avrebbe riportato un brutto taglio in fronte, ma sarebbe stata sempre cosciente – fortunatamente la vicenda ha avuto un epilogo ben differenti da altri simili episodi di cronaca del passato. Sempre in provincia di Brescia, nel luglio dello scorso anno, si era verificato un incidente molto simile ma con protagonista un’auto pirata, nel quale però una bambina aveva tragicamente perso la vita.

LEGGI ANCHE:

Matt Hancock bacia e palpa consulente Gina Coladangelo/ Scandalo ministro UK

© RIPRODUZIONE RISERVATA