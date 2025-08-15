Un pirata della strada nella notte ha investito tre giovani a Terracina: nell'impatto è morto un 16enne, con gli altri due rimasti quasi illesi
È un dramma sul quale si sta ancora indagando quello registrato la notte scorsa a Terracina – a due passi da Latina -, teatro di un grave investimento che ha coinvolto tre ragazzini, uccidendone uno, prima di dileguarsi nella notte senza lasciare (per ora) alcuna traccia: un caso sul quale, ovviamente, stanno indagando gli inquirenti che hanno già provveduto all’acquisizione dei video di sicurezza dell’area nella speranza di individuare il responsabile; mentre al contempo si è rapidamente diffuso ben oltre Terracina l’appello affidato ai social del parente di uno dei tra ragazzini che chiede piena collaborazione da chi potrebbe aver visto qualcosa.
Terracina, cosa è successo: si cerca il pirata della strada che ha investito tre giovani, uccidendone uno di 16 anni
Partendo dal principio, stando alle ricostruzioni che stanno circolando in queste ore, sembra che l’incidente a Terracina risalga – grosso modo – alle 3:30 della notte tra ieri e oggi: i tre ragazzini in quel momento stavano rientrando alle loro abitazioni dopo la serata trascorsa in spiaggia, percorrendo – ovviamente a piedi – la provinciale da Terracina al Circeo, già finita al centro di numerosi casi simili per via della scarsa illuminazione, dell’assenza dissuasori di velocità e di un vero e proprio marciapiede che permetta i pedoni di transitarvi in sicurezza.
L’auto che ha investito i tre giovani stava viaggiando – sempre secondo le prime informazioni – a gran velocità e dopo averli colpiti si sarebbe allontanata altrettanto velocemente senza lasciare alcuna traccia: nell’impatto è morto un 16enne residente proprio a Terracina; mentre il fratello gemello della vittima è uscito completamente illeso e il terzo ragazzo (un loro amico) se l’è cavata con una prognosi di 20 giorni.
Secondo il racconto dei due testimoni dell’investimento a Terracina, l’auto sarebbe di colore beige e dovrebbe presentare due evidenti ammaccature sul cofano e sulla parte laterale, ma per ora non si ha alcuna reale informazione sull’identità dell’autista: le autorità si sono immediatamente messe sulle sue tracce acquisendo i video di sorveglianza dell’area e possiamo tranquillamente immaginare che nell’arco delle prossime ore riusciranno a dare un nome e un volto al pirata della strada.