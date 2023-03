Auto più vendute in Italia a febbraio 2023/ Ibride al top, elettriche ancora flop

Con la chiusura del mese di febbraio 2023 è giunto il momento di fare il bilancio mensile per scoprire quali sono state le auto più vendute in Italia, numeri di UNRAE. Partiamo dai dati generali che registrano un segno + per quanto riguarda le nuove immatricolazioni. Nel dettaglio sono state immatricolate 130.365 nuove vetture, pari al 17,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta inoltre di un dato superiore rispetto alle auto vendute in Italia a gennaio 2023, che erano state circa 128mila. Tenendo conto dei due mesi, quindi, il primo bimestre del 2023 si chiude con poco meno di 259mila nuove auto vendute, +18,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Fra le preferenze degli automobilisti italiani, la benzina rimane in cima alla lista con il 26,1% del totale dei veicoli venduti, seguita dal diesel a quota 19,2, dati simili a quelli di gennaio 2023.

Bene anche il Gpl con 10,1 per cento, ma a dominare sono ancora una volta le auto ibride con il 36,5%, di cui il 26,7 mild hybrid e il 9,8 full hybrid. Che questo genere di vetture stesse andando forte lo si era già capito dal fatto che gli incentivi auto 2023 erano andati esauriti proprio per le termiche, restando invece in larga parte a disposizione per le full electric. E a proposito degli EV, il totale è stato ancora molto basso, 3,7%.

AUTO VENDUTE IN ITALIA A FEBBRAIO 2023: ECCO I MODELLI

Vediamo quindi quali sono state le auto più vendute in Italia a febbraio 2023, e ancora una volta Fiat Panda si conferma la regina con 7.985 nuove immatricolazione. Segue la Dacia Sandero, una delle vetture più economiche in assoluto, a quota 4.573, con la medaglia di bronzo per Fiat 500 a quota 4.200. Bene anche Jeep Renegade, che si conferma una delle vetture preferite dagli italiani, a quota 3.953, mentre la T-Roc di Volkswagen segue a ruota a quota 3.652.

Sesto posto per la Toyota Yaris Cross, una delle novità della classifica, a quota 3.469, con Citroen C3 e quindi Dacia Duster. A completare la top 10, Renault Captur e Ford Puma. Per trovare la prima elettrica bisogna scendere al 33esimo posto, la Tesla Model Y con 1.116 unità piazzate sul mercato. La Fiat 500e ha invece venduto 538 unità, con la Smart ForTwo a quota 409. Fra gli EV più commercializzati, infine, anche la Tesla Model 3 (192) e la Polestar 2, a quota 111.

