“Auto sequestrate per eccesso di velocità”/ In Austria tecnologia farà da supervisore

In Austria i Verdi, che dal gennaio 2020 sono al Governo in una coalizione con il Partito Popolare, non intendono mollare la lotta contro gli automobilisti che sono avvezzi all’eccesso di velocità. È per questo motivo che il consigliere comunale per i trasporti di Vienna, Ulli Sima (SPÖ), ha approvato a dicembre scorso la misura del sequestro dei mezzi di coloro che premono troppo l’acceleratore. Non è ancora chiaro però quando sarà operativa, in quanto si stanno ancora studiando i meccanismi del suo funzionamento.

Ad aiutare le autorità a controllare che non si superino i limiti, come riportato da Die Presse, sarà sicuramente la tecnologia. I sistemi installati nei modelli di automobili più recenti, infatti, permettono di sapere a che velocità sta procedendo il conducente in un determinato momento. I dati di solito vengono utilizzati in caso di incidenti, ma nel Paese potrebbero essere presto servire per analizzare le abitudini dei guidatori e sanzionare quelli che vanno troppo veloce frequentemente.

“Auto sequestrate per eccesso di velocità”: l’Austria segue il modello Germania

La volontà dell’Austria di punire chi guida con eccesso di velocità, anche sequestrando le auto, è coerente con quello che è il modello della Germania. Le leggi sulla strada a Berlino sono infatti molto dure. Le persone che partecipano a gare clandestine, ad esempio, devono affrontare un procedimento penale e, nel caso in cui qualcuno muoia, saranno accusati di omicidio. A Vienna, invece, al momento, se la caverebbero con una sanzione amministrativa. Ulli Sima (SPÖ) vuole che si segua l’esempio tedesco nell’imminente futuro.

L’obiettivo è quello di attuare le nuove norme al più presto. Anche la popolazione stessa è d’accordo. L’eccesso di velocità è infatti la causa di un quarto degli incidenti mortali avvenuti dal 2017 al 2021. Le segnalazioni di violazioni del codice della strada di questo tipo sono state 6 milioni soltanto nel 2022. Il trend va dunque obbligatoriamente invertito.











