Automotive, Ue verso clamoroso dietrofront sui divieti ai motori endotermici entro il 2035: la revisione annunciata da Von der Leyen e il ruolo dei bio-fuel

L’EUROPA È PRONTA A STOPPARE I PROPRI STESSI DIVIETI SUI MOTORI AUTO? UN ALTRO INDIZIO ARRIVA DA VON DER LEYEN

Il processo di revisione sembra ormai ben avviato e difficilmente, salvo colpi di scena finali e imposizioni “ideologiche”, si arriverà nel 2035 con le stesse leggi in vigore oggi: il futuro delle auto in Europa, dopo che il principio cardine fissato dalla prima Commissione Von der Leyen sullo stop ai motori endotermici (benzina e diesel) entro il 2035 viene messo in discussione, potrebbe cambiare radicalmente, come del resto l’intero settore automotive chiede da tempo.

Come ha scritto la Presidente della Commissione Europea nella lettera di invito del nuovo Consiglio UE di domani e venerdì, all’interno del regolamento sulle emissioni per le auto «stiamo valutando il ruolo dei combustibili green avanzati», aprendo per la prima volta all’utilizzo di biocarburanti come “alternative” ai motori endotermici. Ma soprattutto, il passaggio decisivo “anticipato” da Von der Leyen riguarda la possibilità di aprire entro fine anno alla «revisione sulla scadenza del 2035 sui motori auto».

Non particolarmente reclamizzato sui media, il clamoroso dietrofront della Commissione arriva al termine di due mesi molto intensi dove il tavolo UE sull’automotive ha spinto in pressing su Bruxelles per convincere le istituzioni ad aprire una revisione effettiva delle regole considerate un freno enorme alla crescita del settore e in generale alla ripartenza economica dell’intera Europa. Dai produttori ai sindacati fino ai governi locali, il progetto di Green Deal UE messo in campo dal binomio Von der Leyen-Timmermans durante la scorsa legislatura è sempre più “scricchiolante” e ora vi è l’annuncio della stessa Presidente tedesca sulla possibilità di revisione dell’intero pacchetto di norme sulle auto.

MELONI: “MOLTO BENE L’APERTURA SUI BIOCARBURANTI SU NOSTRA INSISTENZA”

Seguendo la linea della lettera inviata alla Commissione Europea da 19 Paesi UE (spinti da Italia, Germania e Francia) sulla necessità di invertire la rotta su competitività e semplificazione, la svolta possibile sulle auto europee prende inizio dall’apertura sui biocarburanti: si valutano in primis i carburanti a zero e basse emissioni, con introduzione degli e-fuel e soprattutto dei biocarburanti avanzati, restando però comunque «fedeli al principio della naturalità tecnologica».

Il confronto continuo con Stati membri, industria, piccole produzioni e le forze politiche di area centrodestra-liberalu, Von der Leyen “cede” aprendo alla possibilità di cambiare parte di queste norme prima della fine 2025, invece dell’iniziale revisione fissata per il prossimo anno: sebbene ancora non sia fissato né accordato nulla, la possibilità concreta – come consigliano i vari stakeholders del settore automotive – è che si possa permettere la vendita di auto ibride alimentati con carburanti a basse emissioni, derogando invece all’iniziale diktat di avere nuove vetture solo elettriche dopo il 2035.

I bio-fuel e I biocarburanti evoluti potrebbero così essere la “breccia” aperta sul colosso del Green New Deal europeo, avendo compreso come l’aver fissato divieti fuori tempo e senza tener conto della competitività europea abbia deteriorato la base stessa dell’economia Ue (tra l’altro in periodo di forte complessità per l’approvvigionamento energetico). Benzina, Gpl, diesel e gasolio sarebbero dovuti sparire tra 10 anni esatti, ma la scarsa crescita dell’elettrico unita ai costi esorbitanti per il rinnovo di tutto il parco auto europeo, starebbero convincendo anche le istituzioni di Bruxelles a fare una parziale marcia indietro sul bando completo ai motori endotermici.

Secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la decisione di Von der Leyen di aprire a tale revisione è un deciso passo in avanti che lo si deve «anche grazie all’insistenza italiana su questo tema». Applicare il principio di crescita e competitività significherebbe garantire una sopravvivenza del motore endotermico, alimentandolo con «carburanti alternativi e sostenibili»: in questo modo, conclude la Premier in Senato, si arriverebbe a salvare gran parte della filiera auto e gas, «obiettivo su cui non intendiamo arretrare».