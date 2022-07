Autobahn fuori controllo/ Su Italia 1 il film con Felicity Jones

Autobahn fuori controllo, film di Italia 1 diretto da Eran Creevy

Autobahn fuori controllo andrà in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Italia 1 dalle ore 23.10. Collide è stato girato nel 2016 ed è scritto e diretto da Eran Creevy, regista e sceneggiatore inglese. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio al Festival del cinema di Stoccolma e il Writers’ Guild of Great Britain come miglior sceneggiatura per Shifty. La sceneggiatura è di Eran Creevy e F. Scott Frazier; i produttori sono Joel Silver, Ben Pugh, Brian Kavanaugh-Jones, Rory Aitken, Daniel Hetzer; la fotografia è di Ed Wild; il montaggio di Chris Gill; gli effetti speciali di Robert Eil e Tom Karbaum; la scenografia di Joel Collins; i costumi di Sharon Gilham e il trucco di Marese Langan. Aurobahn – fuori controllo ha per protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Nicholas Hoult è un attore britannico, attivo nel mondo del cinema dal 1996 con il film Relazioni intime. Felicity Jones è un’attrice britannica, la cui carriere comincia con qualche piccolo ruolo in film indipendenti e soap opere inglesi. Nel 2010 prende parte a Hysteria, ma il debutto avviene l’anno dopo in Like Crazy (con cui vince il premio al Sundance Film Festival),

La teoria del tutto (che le vale una nomination agli Oscar). Ben Kingsley è un attore e doppiatore britannico, attivo in teatro, è membro della Royal Shakespeare Company, raggiunge la fama con il film Mahatma Gandhi nel 1982 (con cui ha vinto l’Oscar, il BAFTA e il Golden Globe). Negli oltre cinquant’anni di carriera si ricordano le sue interpretazioni in Tradimenti, Schindler’s List – La lista di Schindler, La morte e la fanciulla, Slevin – Patto criminale, Shutter Island, Hugo Cabret, Iron Man 3, Il libro della giungla, War Machine, Giochi di potere, Intrigo: Morte di uno scrittore, Red Sea Diving e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Anthony Hopkins è un attore e regista britannico ed è considerato un artista completo: ha recitato in teatro, in televisione e al cinema, si è distinto per le doti canore e come pittore. Nel 1992 ottiene il Premio Oscar al migliore attore protagonista per Il silenzio degli innocenti e nel 2021 riceve il secondo Premio Oscar con The Father – Nulla è come sembra. Tra il primo film, Il bus bianco del 1967 e l’ultimo, Armageddon Time del 2022, ci sono circa un centinaio di pellicole interpretate.

Autobahn fuori controllo, la trama del film

Autobahn fuori controllo si svolge in Germania, dove l’americano Casey Stin, uno spacciatore, conosce la connazionale Juliette, di cui si innamora. Per lei lascia il giro losco del traffico di stupefacenti e inizia a vivere in modo onesto. Una sera d’inverno, Juliette lo sfida a spogliarsi e a distendersi nella neve, ma la ragazza è colta da una crisi epilettica. Casey la porta in ospedale e si scopre che dev’essere operata ai reni con urgenza. L’operazione è molto costosa e va svolta in America. Il fidanzanto, nonostante le promesse fatte, per racimolare il denaro necessario, ricontatta il trafficante di droga e organizza un piano per derubare una banda rivale. Le cose non vanno come previsto e viene catturato. Sta per essere torturato, ma riesce a scappare con i soldi per Juliette, ma Casey deve fuggire in giro per l’Europa inseguito dagli scagnozzi che, nel frattempo, sequestrano la fidanzata. Cosa accadrà?

Il video del trailer di Autobahn fuori controllo













