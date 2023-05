Autobiografia di Britney Spears, slitta ancora l’uscita/ Cosa si nasconde dietro?

Britney Spears, da quando è stata liberata dalla conservatorship due anni fa, ha subito iniziato a scrivere un libro su quello che le è successo: “Voglio solo sedermi e raccontare la mia storia al mondo. Una volta che il libro sarà pubblicato, non so cosa accadrà “, ha affermato la popstar. La cantante americana ha firmato un contratto multimilionario con una casa editrice, ma nell’ultimo anno la pubblicazione del libero è stata rimandata in più occasioni.

Libro di Britney Spears, personaggi di Hollywood preoccupati

Il mese scorso, i media americani avevano assicurato che in autunno sarebbe uscita l’autobiografia di Britney Spears, ma a quanto pare non sarà così. Stando a quello che riporta Page Six, ci sarebbe un nuovo slittamento per la data d’uscita del libro della popstar americana. Pare infatti che alcuni personaggi molto potenti di Hollywood abbiano inviato diffide perché temono quello che la cantante può aver scritto su di loro. Secondo il portale ci sarebbe anche il rischio che il libro in questione non esca mai.

Il libro di memorie ‘brutalmente onesto’ di Britney Spears sarebbe stato messo in pausa, nei particolari, per le preoccupazioni di alcuni personaggi di primo piano di Hollywood. Addirittura, l’editore del volume, Simon & Schuster, avrebbe ricevuto ‘lettere legali con parole forti’ da coloro che temono ciò che ha scritto la cantante “Toxic”. “Britney è brutalmente onesta nel libro e ci sono molti personaggi nervosi – ha affermato un addetto ai lavori- Lettere legali con parole forti sono state inviate agli editori da parte di persone che temono ciò che ha scritto la popstar”. Al momento la situazione è in stallo ma ci sono anche nuove preoccupazioni su quando e se alla fine potrà uscire.

Il libro di Britney Spears tratterebbe anche le tribolazioni vissute sotto tutela del padre

Come riporta il Daily Mail, causa del rinvio dell’autobiografia di Britney Spears, è l’approfondimento della popstar sulle relazioni con due star di Hollywood di alto profilo, menzionate nell’autobiografia. Il suo editore, Simon & Schuster, ha sospeso il libro dopo aver ricevuto lettere da due star hollywoodiane, ha riferito The Sun domenica. La popstar ha arruolato il giornalista Sam Lansky. Il nuovo libro probabilmente tratterebbe anche le prove e le tribolazioni vissute dalla Spears sotto la sua tutela che era stata gestita principalmente da suo padre Jamie Spears, 70 anni, fino alla cessazione dell’accordo stabilita da un giudice nel novembre del 2021.

Intanto Britney Spears potrebbe essere la prossima persona realmente esistente ad entrare nella lista dei personaggi la cui vita, o una parte di essa, viene trasformata da Ryan Murphy in un soggetto per la tv. U.S. Sun ha parlato dell’intenzione da parte del creatore di American Horror Story di realizzare un prodotto per la tv basato sulla storia della battaglia legale della popstar per annullare la conservatorship, la tutela della sua persona e dei suoi beni ottenuta da suo padre nel 2008.











