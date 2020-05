Autocertificazione 18 maggio/ Nuovo modulo spostamenti fuori Regione: cosa cambia

Pubblicità

La collezione di 6 versioni di autocertificazione si “riduce” da oggi 18 maggio fino almeno al prossimo 2 giugno: con il nuovo Decreto Legge sulle riaperture, e con l’attuativo Dpcm firmato ieri sera da Conte, l’Italia entra ufficialmente nella fase 2-bis dicendo definitivamente addio all’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria Regione di residenza. Con la ripartenza di attività, negozi e bar-ristoranti, il Governo toglie anche l’ultimo “paletto” per gli spostamenti in città e tra i Comuni, con la possibilità di andare a trovare dunque non più i “congiunti” ma anche amici e chiunque abiti all’interno della stessa Regione (sempre con le dovute misure di distanziamento fisico e con le sicurezze de caso).

Per questo motivo da oggi è valido un nuovo modulo di autocertificazione che di fatto dovrà essere utilizzato solo se si vorrà uscire dalla Regione: al momento ancora il portale del Ministero dell’Interno non ha pubblicato la nuova versione (resta quella, assai simile va detto, per il Dpcm 4-18 maggio che ora andrà in soffitta) ma nelle prossime ore sarà lo stesso Viminale a rendere pubblico il modulo fatto pervenire ieri al Corriere della Sera e disponibile oggi su tutti i media nazionali.

Scarica qui pdf modulo spostamenti per autocertificazione dal 18 maggio

Pubblicità

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI: DOPO IL 3 GIUGNO…

Mentre non serve più una giustificazione per uscire di casa, le cose cambiano con i viaggi inter-regionali: in quel caso resta d’obbligo l’autocertificazione con consentiti ancora solo tre motivazioni valide, lavoro, necessità e urgenza, salute. Rimane il divieto per tutti gli altri spostamenti, comprese le visite ai congiunti fuori Regione che non potranno essere effettuate fino al 3 giugno 2020: bisognerà indicare l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, mentre bisognerà anche dichiarare di non essere sottoposti alla quarantena. Chi viola queste nuove norme decise dal Decreto governativo andrà incontro ad una sanzione amministrativa da 400 euro fino addirittura a 3mila €.

E dopo il 3 giugno cosa accadrà? Se non interverranno ulteriori inasprimenti delle regole nazionali (e potrà accadere solo con una seconda ondata di coronavirus in varie Regioni d’Italia), si potrà non solo ritornare ad uscire dalle Regioni mandando definitivamente in “soffitta” l’autocertificazione, ma anche procedere con viaggi da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA