Autocertificazione aziende e spostamenti, come cambia?/ Fase 2, nuove regole

Pubblicità

Mancano oramai pochi giorni alla fine del lockdown nazionale e all’avvio della tanto chiacchierata Fase 2 tra incertezze, opinioni differenti che attraversano trasversalmente il mondo scientifico e quello istituzionale e tanti dubbi bipartisan. In attesa di capire meglio come cambierà la nostra vita si possono però già formulare delle ipotesi stando a indiscrezioni e prime, mezze ammissioni da parte di esponenti del Governo e i comitati scientifici che stanno lavorando a fianco dell’esecutivo da qualche settimana. A proposito dell’autocertificazione, con cui milioni di italiani hanno imparato a familiarizzare negli ultimi tempi e “strumento” fondamentale per poter uscire di casa e motivare i propri spostamenti (che fossero legati a motivi di lavoro, di salute personale o altre necessità), qualcosa dovrebbe cambiare dopo il 4 maggio anche se nonostante l’allentamento delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus dovrebbero restare comunque obbligatorie per alcune specifiche situazioni. Vediamo in dettaglio quali sono e le altre differenze rispetto alla Fase 1. Va ricordato che invece l’autocertifcazione per le aziende e i negozi sarà indispensabile per dichiarare di essere in regola con le nuove misure, pensa la sospensione della licenza o la chiusura delle attività stesse. Tuttavia c’è ancora polemica per via del fatto che oramai da giorni, con una semplice comunicazione alla Prefettura di riferimento, molti hanno riaperto e tanti saluti ai controlli (che spesso mancano) e ai protocolli di sicurezza.

Pubblicità

FASE 2, COME CAMBIERA’ L’AUTOCERTIFICAZIONE?

Innanzitutto, salvo sorprese, a livello generale il modulo di autocertificazione per gli spostamenti fuori casa dovrebbe scomparire dalle nostre abitudini anche se, come spiegato più volte da esponenti del Governo e del mondo della Sanità, l’allentamento delle restrizioni consentiranno di circolare liberamente… ma non troppo. È facile immaginare che il 4 maggio non segnerà un “liberi tutti” ma sarà più che altro una fase di transizione anziché una vera e propria Fase 2. Dunque il modulo diffuso dal Ministero dell’Interno e soggetto a vari update nel corso degli scorsi due mesi non dovrebbe essere più obbligatorio per gli spostamenti che si effettuano all’interno della propria città o centro abitato. Al momento non vi è nulla di certo ma con la ripresa graduale di alcune delle attività produttive si consentirà ai cittadini di muoversi più liberamente nel Comune di residenza e lasciando a loro la responsabilità di adottare tutte le misure di buon senso e le (si spera) oramai consolidate precauzioni mentre si recano sul posto di lavoro, a fare la spesa o per qualsiasi altra motivazione. Tuttavia alcuni organi di stampa sono convinti invece che l’autocertificazione servirà comunque ancora per gli spostamenti tra Comuni diversi, mentre potrebbero esserci delle fasce orarie limitate per l’uscita da casa degli over 70, soprattutto in quelle meno affollate (e comunque sempre con la mascherina, ma questa è una regola che varrà per tutti). Per quanto riguarda l’autocertificazione per le aziende per la ripresa dell’attività produttiva, qualcosa di più certo lo si saprà nel momento in cui saranno confermate le linee-guida per la sicurezza sul posto di lavoro e i nuovi protocolli per la sicurezza dei lavoratori come proposto dall’Inail di recente.

Pubblicità

NON SARANNO PIU’ OBBLIGATORIE, TRANNE IN ALCUNI CASI

Se non vi è ancora certezza su quali saranno le nuove misure del Governo, tuttavia pare assodato che l’autocertificazione servirà soprattutto (e dunque resterà obbligatoria) quando si dovranno motivare i propri spostamenti tra una Regione e l’altra: secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni riportate dalla stampa, è su questo aspetto che si sta ancora dibattendo dato che negli scorsi giorni differenti prese di posizione da parte dei vari Governatori hanno forse suggerito una ripresa step by step anche per evitare polemiche come quelle intercorse tra la Lombardia e la Basilicata nelle prime fasi dell’epidemia (col Governatore della seconda che voleva limitare l’ingresso di cittadini del Nord) o tra la Campania e la stessa Lombardia nei giorni scorsi quando Vincenzo De Luca ha messo in guardia il suo omologo Attilio Fontana a proposito di “fughe in avanti” e minacciando di chiudere i confini campani per preservare la salute dei suoi corregionali da possibili arrivi di persone da una delle zone più colpite in Italia dal Covid-19. La ratio sarebbe anche quella di evitare che nel Meridione, meno colpito dalla pandemia, la Fase 2 per paradosso possa essere catalizzatrice di focolai: con l’autocertificazione (probabilmente un modello un po’ diverso da quello oggi in uso) si limiteranno gli spostamenti dei cittadini fuori Regione a meno che non si tratti di motivi di lavoro o stringenti necessità. E per coloro che hanno una seconda casa? In questo caso invece potrebbe essere prevista una deroga speciale per “uscire” dalla Regione di residenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA