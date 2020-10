Autocertificazione coprifuoco Lombardia, Lazio, Campania/ Modulo pdf per spostamenti

Dopo le ultime 48 ore convulse, sono finalmente disponibili i moduli pdf dell’autocertificazione che servirà – da oggi per la Lombardia e da domani per Campania e Lazio – per potersi spostare durante le ore del coprifuoco imposto dall’ultima ordinanza regionale firmata dalla giunta Fontana, De Luca e Zingaretti. Da oggi in tutta la Lombardia e da domani in Lazio e Campania i cittadini non potranno circolare tra le ore 23 e le ore 5 se non per motivi di lavoro, salute o “comprovate esigenze” salvo sempre la concessione di rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per i campani una regola in più è stata fissata e ancora più restrittiva, visto che è vietato anche spostarsi tra province se non giustificati da «motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali». Si ritorna però al “tempo” dell’autocertificazione, con le forze dell’ordine che dovranno vigilare – ed eventualmente multare i trasgressori – negli spostamenti notturni, in modo da contrastare la possibile risalita dei contagi di Covid-19 frutto di assembramenti movida e nelle case delle persone.

AUTOCERTIFICAZIONE COPRIFUOCO: ECCO I MODULI DA SCARICARE

Nel modulo che ogni cittadino dovrà avere con sé negli spostamenti “notturni” si dovrà indicare per quali ragioni si è ancora fuori residenza nonostante il divieto: tra le motivazioni, ripetiamo, valgono le esigenze lavorative, la necessità-urgenza e i motivi di salute oltre ovviamente al rientro presso il proprio domicilio. L’ordinanza di coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania prevede di dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del coronavirus in atto, di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19. Non solo, dovranno essere specificate le proprie generalità e indicare il luogo della destinazione se si tratta di motivi di lavoro; durata dell’uscita e il motivo oltre che destinazione per i motivi di “comprovate urgenze”. Ci sarà notevole tolleranza specie nei primi giorni dell’ordinanza, ma resta valido il consiglio di tenere scontrini, biglietti, tracce insomma dei luoghi dove si è stati quella sera per poter giustificare il ritorno presso il proprio domicilio dopo una cena, uno spettacolo o una semplice visita che porti uno “sforamento” all’orario di coprifuoco. A patto, tutto questo, che l’orario di emissione sia stampato sulla ricevuta e sia «compatibile con il percorso per il rientro all’abitazione di residenza». Qui trovate il modulo della Lombardia, qui del Lazio mentre per la Regione Campania ancora non è stato fornito un documento ufficiale ma può tranquillamente bastare uno dei “vecchi” moduli di autocertificazione della fase 1.



