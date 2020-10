Autocertificazione Lombardia-Campania: nuovo modulo/ Coprifuoco spostamenti: regole

Risalgono i contagi, tornano le misure restrittive nelle Regioni e in Campania e Lombardia torna anche di “moda” l’autocertificazione per gli spostamenti: dopo le decisioni delle giunte De Luca e Fontana sulle nuove ordinanze per “frenare” la diffusione dei contagi (e il potenziale collasso ospedaliero, ndr), sono in arrivo i due provvedimenti nei quali verranno stabiliti regole e norme del “coprifuoco” notturno tra le ore 23 e le ore 5 cui i cittadini campani e lombardi dovranno sottostare nelle prossime settimane. Con essi, di conseguenza, ritornano in auge i moduli pdf che ogni cittadino dovrà compilare se avrà bisogno di uscire per motivi di salute o lavoro durante il range di orario del coprifuoco: in Lombardia il modulo dell’autocertificazione verrà reso noto sul portale della Regione a partire da oggi per poter permettere ai cittadini di scaricarlo e utilizzarlo da domani 22 ottobre, primo giorno di validità della nuova ordinanza Covid. Stop agli spostamenti e chiusura di tutte le attività tra le 23 e le 5, con motivazioni validi per l’uscita che restano lavoro, salute e “comprovata necessità”. Ieri la circolare del Viminale ai prefetti ha spiegato che nel momento in cui usciranno ordinanze regionali contenenti regime più severo, «si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate». Questo significa che per il coprifuoco lombardo (come per quello campano) le Regioni forniranno le autocertificazioni ma potrebbero poi anche essere diffuse dal portale del Ministero dell’Interno, esattamente come avveniva in fase 1 con il “vecchio modulo” modificato ben 6 volte dopo ogni Dpcm.

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE: COSA CONTERRÀ

Nel modulo di autocertificazione, tanto per la Lombardia quanto per la Campania, dovranno essere specificate le proprie generalità e indicare per quale motivo ci si trova in giro oltre le 23 e prima delle 5: nel caso di lavoro, il modulo dovrà specificare il luogo della destinazione mentre per le “comprovate urgenze” bisognerà comunicare la durata dell’uscita e il motivo, oltre che la destinazione. Alle forze dell’ordine spetteranno i controlli, mentre è previsto – secondo le anticipazioni di Palazzo Lombardia – una certa flessibilità per chi rientra a casa da locali, bar e ristoranti: dopo le forti proteste dei commercianti sull’ennesima chiusura anticipata e impostagli, la Regione Lombardia si dice pronta a permettere l’uscita dai locali alle ore 23 lasciando però il tempo agli avventori e lavoratori di poter ritornare a casa, esibendo magari lo scontrino o la fattura per dimostrare di star provenendo da un locale anche se “fuori” orario del coprifuoco. Da ultimo, in Campania il Governatore De Luca aggiungerà un “dettaglio” nell’ordinanza (valida da venerdì 23 ottobre) che impone non solo divieto di spostamenti tra le 23 e le 5 ma anche l’obbligo di non spostarsi tra le diverse province, se non giustificati tramite autocertificazione per motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali.



