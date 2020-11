Autocertificazione modulo spostamenti/ Quando serve: tra Regioni e durante coprifuoco

Abbandonata con le riaperture, l’autocertificazione sta per tornare protagonista nella nostra quotidianità. Il Governo nel nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre introduce il divieto di spostamenti tra le Regioni considerate a rischio (zone arancione e rossa, qui tutte le specifiche) e il divieto di circolare durante il coprifuoco notturno imposto tra le ore 22 e le 5: spostarsi resta quindi possibile solo per ragioni di lavoro, salute e urgenza. Circostanze da specificare, quindi, nell’autocertificazione che sarà fondamentale durante i controlli delle forze dell’ordine. Discorso simile per le stesse zone rosse-arancioni dove gli spostamenti con il nuovo Dpcm vengono limitati solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, necessità e salute. Quindi verrebbe introdotta anche in questo caso l’autocertificazione. Questo documento andrebbe infatti compilato per giustificare gli spostamenti a qualsiasi ora, possibili per le sopraccitate circostanze. Questo vuol dire che bisognerebbe indicare uno tra motivi di lavoro, salute e urgenza.

AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI TRA REGIONI E COPRIFUOCO

Riassumendo i casi in cui servirà munirsi di autocertificazione (o nel caso compilare il documento che verrà fornito dagli agenti delle forze dell’ordine), dal 5 novembre questi saranno i casi in cui servirà: dalle 22 alle 5 in tutta Italia per il coprifuoco; quando ci si sposta da e verso una regione considerata zona arancione o rossa (sarà concesso fare soltanto per comprovare esigenze); in un territorio considerato zona arancione o rossa nel momento in cui ci si sposta fuori dal territorio di residenza o domicilio; quando, in una zona rossa, si circola all’interno del territorio in cui si risiede. Di sicuro, con le restrizioni appena ufficializzate, il Viminale potrebbe decidere di predisporre nuovi moduli o adattare l’ultimo messo a disposizione. L’autocertificazione comunque non è una novità per quelle città dove è stato già introdotto il coprifuoco. Era stato infatti introdotto in Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Calabria e Sicilia. Di conseguenza, in questi territori si usa già il modulo, che è comunque scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno. Il Viminale, infatti, nella sua homepage ha fissato un link intuitivo e diretto al modulo da stampare per gli eventuali controlli.



