Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021/ Scarica il modulo per gli spostamenti

AUTOCERTIFICAZIONE PASQUA E PASQUETTA 2021: QUANDO E DOVE CI SI PUÒ SPOSTARE?

Non ci ha mai abbandonati del tutto, ma con l’arrivo di Pasqua e Pasquetta l’autocertificazione acquisisce ulteriore importanza. A fronte, infatti, delle molteplici fattispecie precisate dal Governo con il suo ultimo decreto, è importante conoscere quali sono le occasioni in cui è necessaria, alla luce delle restrizioni. Tutta l’Italia dal 3 al 5 aprile è in zona rossa, a prescindere dalle evidenze del monitoraggio e dalle decisioni della Cabina di regia sui “colori” delle regioni. Le regole sugli spostamenti, dunque, sono molto stringenti. Serve in primis quando ci si sposta tra le ore 22 e 5, perché resta in vigore il coprifuoco. Quindi, in questa fascia oraria gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. Il modulo dell’autocertificazione va compilato in ogni sua parte e consegnato alle forze dell’ordine in caso di controllo.

BUON VENERDÌ SANTO 2021/ Frasi e immagini: da Papa Francesco a Benedetto XVI

Ciò vale anche in caso di visite ad amici e parenti verso un’altra abitazione privata. Sono, infatti, consentite tra le 5 e le 22. Si possono però ospitare due persone non conviventi che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: LA PRECISAZIONE DEL VIMINALE

Resta in vigore il divieto di spostamenti tra regioni, a meno che non vi siano motivi di lavoro, salute o urgenze da giustificare nel modulo dell’autocertificazione. Niente gita fuori porta, dunque, a Pasqua e Pasquetta. Quest’anno non sarà possibile. Ma ci si potrà recare a messa, portando con sé l’autocertificazione nella quale va indicata la chiesa più vicina alla propria abitazione. Il Viminale, comunque, ha precisato che se si usa una delle tre deroghe (visite ad amici e parenti, ritorno a casa, spostamenti tra comuni piccoli nel raggio di 30 chilometri), allora il relativo motivo va addotto tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione nella parte in cui si fa riferimento a “motivi ammessi dalle vigenti normative”. In questo caso, oltre a barrare la casella, va spiegato nel rigo successivo il motivo che determina lo spostamento, l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, ma non va specificato il nome dell’eventuale persona che si incontra per motivi di privacy.

BUONA PASQUA 2021, FRASI DI AUGURI E IMMAGINI/ I pensieri profondi e religiosi

LEGGI ANCHE:

ADOZIONI GAY/ Quelle sentenze fatte apposta per andare contro il parlamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA