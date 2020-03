Autocertificazione pdf, scarica modulo spostamenti/ Coronavirus: app per compilarla

Caccia all’autocertificazione pdf: questo è infatti il formato più comodo per stampare il modulo. Ma il Ministero dell’Interno, al fine di aiutare ulteriormente i cittadini che necessitano dell’autodichiarazione per spostarsi in questi giorni di emergenza per il Coronavirus, ha reso anche editabile il file. Cosa vuol dire? Collegandovi al link che vi forniremo in fondo alla pagina, potrete infatti scaricare l’autocertificazione per poi compilarla, ma potreste anche compilare con la tastiera del vostro pc i campi vuoti e poi stampare. In questo modo, una volta stampato il foglio, non dovrete fare altro che firmarlo e poi portarlo con voi per mostrarlo alle Forze dell’ordine durante i controlli. Quel che conta è che le ragioni dei vostri spostamenti rientrino nei parametri indicati dalla stessa autocertificazione: lavoro, salute e necessità. Nello specifico, nel modulo si parla di «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Altrimenti il rischio è di incappare in gravi conseguenze dal punto di vista penale.

AUTOCERTIFICAZIONE PDF: APP GRATUITA PER COMPILARLA

Un 30enne di Cagliari ha trovato una soluzione per chi non ha la possibilità di stampare a casa l’autocertificazione. Ha realizzato una web app gratuita e sicura con cui si può compilare e generare sul proprio smartphone il file pdf da mostrare alle Forze dell’ordine durante il controllo. La brillante idea è venuta a Cristian Pibia, programmatore in un call center di Cagliari. Come ha raccontato al Corriere della Sera, l’ha realizzata in meno di 10 ore di lavoro. Ci ha pensato dopo aver visto le difficoltà dei cittadini a compilare e stampare i moduli. «La web app nasce dall’idea di dare a tutti la possibilità con facilità e gratuitamente di creare i moduli per gli spostamenti dovuti al Covid-19». I dati sono protetti dalla legge sulla privacy, quindi non vengono divulgati a nessuno. E quindi l’autocertificazione, una volta creata, può essere inviata via mail. «C’è anche la possibilità di inviare via email il documento alle Forze dell’ordine, laddove richiesto. A meno di 24 ore dell’apertura si registrano 15.000 utenti, che l’hanno scaricata, usata e mostrata ai controlli».

