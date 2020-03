Autocertificazione, scarica modulo spostamenti/ Polizia “Valida solo quella cartacea”

La Polizia di Stato “stronca” l’applicazione per smartphone che trasforma l’autocertificazione da cartacea a digitale. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’idea di un giovane sardo, che per semplificare e velocizzare le procedure durante i controlli ha lanciato un’app con cui le Forze dell’ordine potevano scaricare il modulo compilato dal cittadino sul suo smartphone per muoversi durante emergenza Coronavirus. «La Polizia postale precisa che il ricorso a tali servizi, [..], si pone in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti». Si ribadisce dunque che l’autocertificazione va firmata dal cittadino sottoposto al controllo e dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L’autocertificazione va poi acquisita in originale per le successive verifiche. «Sotto altro profilo, si evidenzia come il ricorso a servizi non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, esponga i cittadini ad una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy», avverte la Polizia postale. Di conseguenza, se non avete stampante, dovete necessariamente produrre l’autocertificazione a penna.

Scarica il nuovo modulo per autocertificazione spostamenti

AUTOCERTIFICAZIONE, POLIZIA “PROBLEMA PRIVACY”

La Polizia di Stato, dunque, nel comunicato precisa che i dati contenuti nel modulo dell’autocertificazione sono personali e riservati, da qui dunque l’avvertimento. Ma si evidenzia un altro aspetto della vicenda. «L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema». Si tratta di obblighi – come correttezza e trasparenza, consenso informato e limitazione del trattamento a finalità specifiche, aggiornamento, integrità e riservatezza – che sono posti a garanzia di tutti i cittadini per proteggerli da eventuali, potenziali e pericolosi abusi. Tra l’altro è stato introdotto un nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti che contiene una nuova voce con cui autodichiarare di non essere positivo e quindi in quarantena. Ed è stato specificato che in questo modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autocertificazione una fotocopia del proprio documento di identità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA