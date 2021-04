Autocertificazione, tessera sanitaria o card/ 3 ipotesi per pass spostamenti regioni

Come funzionerà il pass di cui ha parlato il premier Mario Draghi per gli spostamenti tra regioni in zona arancione e rossa? Le ipotesi allo studio sono diverse: si va dall’autocertificazione alla tessera sanitaria, passando per la card digitale. In settimana, se non già oggi, potrebbe esserci una riunione per decidere modalità e tempistica. Partiamo dai requisiti: bisognerà essere vaccinati o guariti dal Covid, in alternativa presentare un tampone antigienico o molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti al viaggio. La prima ipotesi sul pass è quella di consentire in una prima fase gli spostamenti a chi presenta un certificato della Asl o un’autocertificazione che attesta i requisiti richiesti. L’alternativa è caricare i dati sul tesserino sanitario o realizzare proprio una tessera digitale.

Hans Kluge ‘inchioda’ Roberto Speranza su report Oms/ “L'ho incontrato, era deluso”

Quest’ultima però è la strada meno immediata, seppur quella preferita dal ministro Roberto Speranza, che vorrebbe rendere questo nuovo strumento “informatico”, a patto però che i tempi non slittino troppo.

PASS SPOSTAMENTI: A LAVORO PER CARD DIGITALE

Alla card digitale per il pass per gli spostamenti stanno lavorando i tecnici dell’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, il ministero guidato da Vittorio Colao. Potrebbe essere valutata a tal proposito la possibilità di sfruttare l’app IO, già usata per il Cashback e attivata da dieci milioni di italiani finora. In attesa di novità in tal senso, gli spostamenti restano possibili tra regioni gialle. Dal 26 aprile cade il divieto di circolazione per quelle che si trovano nella fascia di rischio più bassa, mentre le altre devono attendere appunto il pass. Nelle zone gialle ci si potrà spostare anche per turismo, senza bisogno di presentare l’autocertificazione.

Riaperture e pass, domani riunione Cts/ Decreto Covid: “test salivari a scuola”

Nel frattempo, l’Europa sta lavorando ad un green pass europeo. L’obiettivo è far ripartire il turismo, quindi l’idea è di introdurre un passaporto vaccinale che consenta la circolazione in sicurezza. Dovrebbe essere pronto già il 1° luglio, ma nel mese di luglio questa tessera Ue dovrebbe essere pienamente operativa.

LEGGI ANCHE:

Boris Johnson annulla visita in India/ Variante Covid indiana, New Delhi in lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA