Stasera su Rai3 andrà in onda Autodifesa di Caino, opera di Andrea Camilleri letto da Luca Zingaretti

Stasera su Rai3 andrà in onda un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano l’opera di Andrea Camilleri e l’apporto che Luca Zingaretti ha dato a Il commissario Montalbano. Ma non ci sarà l’ennesima replica di quest’ultimo prodotto di successo bensì un testo teatrale dal titolo Autodifesa di Caino scritto dallo scrittore e che avrebbe voluto portare in scena com era successo con Conversazioni su Tiresia al teatro greco di Siracusa.

Chi è la vincitrice di Miss Italia 2025?/ In pole position Giada Stabile dalla Sicilia

L’appuntamento, quindi, è su Rai3 in prima serata per godere di un testo profondo che cerca di rispondere ad alcune domande fondamentale sul bene e sul male prendendo in esame, appunto, una delle storie più famose della Bibbia quella di Abele e Caino dove il secondo uccise il primo che era il favorito da Dio e dalla sua famiglia.

Girolamo Biagio Bruzzese, chi è l'ex ndranghetista pentito/ "Collaboro con la giustizia per le mie figlie"

Autodifesa di Caino su Rai3: di cosa parla il testo scritto da Andrea Camilleri

Come si può leggere dal comunicato stampa su Autodifesa di Caino, che andrà in onda stasera su Rai3, Andrea Camilleri quando finì di recitare Conversazioni su Tiresia a Siracusa augurò a tutti quanti di rivedersi tra cent’anni. E queste parole per Luca Zingaretti furono un colpo allo stomaco perché era l’augurio di un uomo che stava raggiungendo i suoi ultimi saluti sulla Terra dopo una vita ricca di soddisfazioni.

E infatti nell’anno in cui la morte sopraggiunse, il celebre scrittore scrisse un monologo con protagonista nientemeno che Caino. Ma di cosa parla? In pratica nel giardino dell’Eden un commissario si ritrova a indagare su quello che è stato il primo assassinio della storia: Caino ha ucciso suo fratello Abele. Il testo si caratterizza per una serie di deposizioni, di testimonianze, accuse, difese e poi un processo.

San Salvatore, azienda protagonista Boss in incognito 2025/ Un grande esempio di Made in Italy